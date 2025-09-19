Tajvan végnapjai kezdődnek? – Trump kihátrál, Románia váltaná, de nem úgy

A bukaresti négypárti kormánykoalíció kilenc parlamenti képviselője és szenátora hivatalos kapcsolatok kiépítését kezdeményezte Románia és Tajvan között — ismertette a HotNews.ro hírportál az érintettek nyílt levelére hivatkozva. A bejelentés egybeesett a Washington Post hírével, hogy Donald Trump amerikai elnök nem hagyott jóvá egy több mint 400 millió dolláros katonai segélycsomagot Tajvan számára. Románia a külpolitikában sokszor időzített jól a történelemben, ez azonban most nem biztos hogy szerencsésen alakul.
A de facto önálló szigetet Kína saját területének tartja, függetlenségét az Egyesült Államok védernyője alatt őrzi.
A Fehér Ház egyik tisztviselője azt nyilatkozta a Bloombergnek az ügyben, hogy a segélycsomaggal kapcsolatos döntés még nem végleges.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) négy, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) három, valamint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) egy-egy képviselője nyílt levelet intézett Nicusor Dan államfőhöz, Ilie Bolojan miniszerelnökhöz és Oana Toiu külügyminiszerhez. Ebben azt kérik, hogy a bukaresti diplomácia szakítson az „egy Kína elvének” a kommunista időszak óta változatlan értelmezésével, és azzal a merev állásponttal, amely már csak Oroszország, Észak-Korea vagy Irán sajátja, és vegye át Tajvan vonatkozásában saját európai és amerikai partnerei „gyakorlatias” hozzáállását.
Az aláírók egyebek között azzal érvelnek, hogy míg Tajvan romániai befektetéseinek értéke mindössze 10 millió dollárra rúg, addig Magyarországon és Csehországban meghaladja az egymilliárd dollárt.
Hozzáteszik: 15 európai uniós ország nyitott már gazdasági és kulturális képviseletet Tajpejben, a képviselet hiánya pedig elszigetelt helyzetbe hozza Romániát ezeken a területeken.
Ebből az érvelésből úgy tűnik, Tajvan számára Románia belépése a képbe nem az amerikai hátraarcot kompenzálná, hanem inkább tőle várnak pénzt.
A bukaresti törvényhozók azt szorgalmazzák, hogy Románia is nyisson képviseletet Tajpejben, és Tajvan is Bukarestben, a két fél pedig kössön kölcsönös beruházásvédelmi és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A tajvani külügyminisztérium nem kommentálta közvetlenül a The Post pénteki riportját, csak annyit jegyzett meg, hogy:
Tajvan és az Egyesült Államok „szoros együttműködést folytatnak különböző kérdésekben, beleértve a biztonsági kérdéseket is, és ez folyamatos”.
Trump egy inkább tranzakciós jellegű amerikai külpolitikát ígért hivatalba lépésekor, és nem támogatja többé a fizetés nélküli fegyverszállítást, ami az Ukrajnával kötött szoros kapcsolatán is megmutatkozott. Ahelyett, hogy továbbra is biztonsági segítséget nyújtott volna Kijevnek, az elnök egy olyan programot szorgalmazott, amelynek keretében az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnának, majd azokat az ukrán hadseregnek adományoznák.
A kongresszus évente egymilliárd dollárral támogatja a kormányzatot, hogy biztonsági segítséget nyújtson Tajvannak, amely összeg a szeptemberi pénzügyi év végén újraindul. A Biden-kormány röviddel távozása előtt 571 millió dolláros csomagot hagyott jóvá.
A Trump-kormány álláspontja szerint Tajvannak, amelynek nagy és virágzó gazdasága van, saját fegyvereket kellene vásárolnia, hasonlóan az európai országokhoz – ezt a véleményt osztják a kongresszusban demokrata képviselők is.
Az Egyesült Államok régóta támogatja Tajvant védelmi képességeinek erősítésében
– áll a minisztérium közleményében. Hozzátették, hogy a régió felelős tagjaként Tajvan elszántan folytatja önvédelmi képességeinek erősítését, együttműködik az Egyesült Államokkal és más baráti szövetséges országokkal, közösen visszatartja az agressziót, és biztosítja a regionális békét és stabilitást.
Ez a legrosszabb időpont az Egyesült Államok részéről ahhoz, hogy levegye a lábát a gázpedálról
– mondta Dan Blumenthal, a Pentagon volt tisztviselője, aki jelenleg az American Enterprise Institute-nál dolgozik.
A Trump-kormány jelentősen mérsékelte az Egyesült Államok Kínával folytatott versenyét annak érdekében, hogy széles körű kereskedelmi megállapodást kössön Pekinggel – enyhítette a csúcskategóriás félvezetők exportellenőrzését, és elutasította a kongresszus által a TikTok közösségimédia-alkalmazásra vonatkozóan bevezetett tilalom végrehajtását.
Egyes engedmények riadalmat keltettek az első Trump-kormány tagjai és a republikánus törvényhozók körében, akik aggodalmukat fejezték ki a túlterhelt tajvani védelem elégtelen támogatása miatt is.
Tajvan haderejének megerősítésére a leggyorsabb módszer az amerikai fegyverek közvetlen szállítása, egy úgynevezett elnöki lehívási jogkör (Presidential Drawdown Authority, PDA) keretében. A Biden-kormány hivatali ideje alatt három ilyen csomagot hagyott jóvá Tajvan számára, egy újabb, összesen több mint kétmilliárd dollár értékű hosszú távú katonai segély mellett — közölte a Bloomberg.
Augusztusban az amerikai és tajvani védelmi tisztviselők alaszkai Anchorage-ban tartott találkozóján a felek egy hatalmas fegyvereladási csomagban állapodtak meg. Tajvan a most a parlamentben tárgyalt kiegészítő védelmi kiadási törvényjavaslat elfogadásával tervezi finanszírozni az új fegyvercsomagot, amelynek összértéke milliárd dollárokra rúghat.
A csomag szinte kizárólag drónokból, rakétákból és érzékelőkből áll, amelyekkel a sziget partvonalát figyelik meg – mondták a források. Az új generációs fegyverek leszállítása azonban évekig is eltarthat. Tajpej már több milliárd dollár értékű fegyverre vár, köztük F-16-os harci repülőgépekre és Harpoon hajóellenes rakétákra.
