Az Egyesült Államok a csipszükségletének felét hazai földön állítaná elő, ezért még több befektetést vár a csipgyártó nagyhatalom Tajvantól ezen a téren.

Ambiciózus célt tűzött ki Trump, aminek Tajvan nem örülhet / Fotó: Pla2na / shutterstock

Donald Trump amerikai elnök egy évvel ezelőtti kampánya egyik legfőbb ígérete az volt, hogy megválasztása esetén felfuttatja a hazai ipart, amivel nemcsak munkahelyeket teremt, de az amerikai gazdaság külföldnek való kitettségét is csökkenti.

Ennek alapján

Amerika azt követeli Tajvantól, hogy helyezze át befektetéseinek és csipgyártásának jelentős részét az Egyesült Államokba.

Trump így elérhetné, hogy az amerikai kereslet felét helyben állítsák elő, ami egyúttal gyökeres változást hozhat a globális félvezetőiparban – mutat rá hétfői cikkében a Bloomberg.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter jelentette be a NewsNationnek, hogy erről tárgyalnak Tajpejjel. Szerinte ez az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan ellensúlyozzák a kínai fenyegetést, miszerint saját területének tekinti Tajvant. Igaz, ezzel kapcsolatban Hszi Csin-ping kínai elnök fontos ígéretet tett Trumpnak még augusztusban. Azonban a Kína és Tajvan közötti feszültség lassan fokozódik.

„Ezt mondtuk Tajvannak: meg kell értenetek, hogy létfontosságú, hogy mi állítsuk elő az igényeink 50 százalékát” – mondta Lutnick. Az Egyesült Államok célja, hogy az „amerikai fogyasztásra szükséges csipek és félvezetők gyártásában akár 50 százalékos piaci részesedést” érjen el – tette hozzá.

Jelentős az amerikai gazdaság függősége a tajvani csipipartól

Az amerikai tisztviselők évek óta figyelmeztetnek a túlzott függőség veszélyeire, mivel a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) és beszállítói a világ legfejlettebb csipjeinek túlnyomó részét gyártják. A kockázatok különösen a Covid-időszakban váltak nyilvánvalóvá, amikor a félvezetők hiánya az autógyártástól a katonai technológián át a mesterséges intelligenciáig számos iparágat érintett.

A TSMC – az Apple és az Nvidia fő csipbeszállítója – kulcsszereplője az amerikai kormány arra irányuló erőfeszítéseinek, amelyek a gyártás visszatelepítését célozzák. A vállalat 165 milliárd dolláros beruházást ígért az amerikai termelési kapacitások bővítésére. Ugyanakkor

a termelés tömeges áthelyezése nemcsak hatalmas tőkét, hanem a TSMC ellátási láncát alkotó beszállítók és partnerek tömeges áttelepülését is igényli.

Az eddigi tervekből az derült ki, hogy a speciális ipart képviselő külföldi beruházások nem feltétlenül teremtenek munkahelyet, mivel a csipeket ugyanúgy tajvani munkavállalók állítják elő, mintha a gyárak a szigetországban működnének.