A pénz nem elég, nincs más út: az északi államnak bele kell állnia az elektromos hálózat fejlesztésébe

A holland elektromos hálózat az egyik leginkább túlterhelt az Európai Unióban, ugyanis a gyorsan növekvő megújuló kapacitás is terheli az elöregedő infrastruktúrát - írja a Bloomberg.

Túlterheltek a távvezetékek Hollandiában/ Fotó: ANP via AFP

Egyszerűen meg kell dupláznunk a hálózat kapacitását. Az ugyanakkor nagy probléma, hogy nem tudunk akkora társadalmi támogatást elérni, amekkorára szükség lenne.

– mondta Maarten Abbenhuis a Tennet operatív igazgatója.

Jellemző adat: a TaylorWessing ügyvédi iroda májusi elemzése szerint több mint 12 000 vállalat vár új vagy kibővített hálózati csatlakozásokra.

A bővítés azonban nehézkes: a lakásépítők, az ipar, és a zöldek vérremenő küzdelmet folytatnak minden négyzetcentiméterért - Európa egyik legsűrűbben lakott országaként Hollandiának kevés a szabad földterülete. A közösségek óvakodnak azoktól a projektektől, amelyek ezt a területet érintik, és a tervezési törvények néha át is veszik ezt az ellenállást.

A megújuló tarol

A holland kormány tulajdonában lévő hálózatfejlesztő, a Tennet

a következő évtizedben körülbelül 200 milliárd eurót tervez elkölteni Hollandiában és Németországban, amelynek valamivel több mint 40 százalékát költséges tengeri szélerőmű-kapcsolatokra fordítják.

A finanszírozást megkönnyíti, hogy a Tennet németországi ága négy év alatt akár 9,5 milliárd eurót is kaphat a Norges Bank Investment Management vezette csoporttól 46 százalékos részesedésért cserébe. A német állam is jelezte, hogy nyitott lenne egy befektetésre a Tennet Germany-ban, és mind a társaság, mind a holland állam jelezte, hogy nyitott erre.

„A szabályozási keretrendszer, amellyel mind Németországban, mind Hollandiában rendelkezünk és amellyel dolgozunk, valójában meglehetősen kedvező a hosszú távú hálózati beruházásokhoz” – mondta Abbenhuis. „Pénzügyi szempontból ez nem igazán akadályoz minket a portfóliónk megvalósításában.”

Nem biztos, hogy megold mindent

A finanszírozás azonban nem feltétlenül fogja enyhíteni a helyi ellenállást, amely azzal fenyeget, hogy lelassítja a megújuló energia szárazföldre juttatásához szükséges projekteket. A

Gelderlandban, Utrechtben és a Flevopolder régióban tervezett jelentős bővítések, amelyeket egykor 2029-re terveztek, most 2033-ra vagy 2035-re halasztódnak a bonyolult engedélyezési és földszerzési akadályok miatt. A tét egyre nő, mivel a holland kormány 2040-re 30-40 gigawattnyi tengeri szélerőmű-kapacitást céloz meg.

Tavaly az ASML Holding NV – Hollandia legértékesebb vállalata és a világ legfejlettebb chipgyártó gépeinek gyártója – szándéknyilatkozatot írt alá Eindhovenben a bővítés lehetőségének vizsgálatára.

Az ASML, de néhány más holland ipari klaszter esetében is igyekszünk képet kapni arról, hogy valójában mire van szükség

– mondta Sophie Hermans, az éghajlatváltozásért és a zöld növekedésért felelős miniszter.

Azt mondta, hogy a tisztviselők azon dolgoznak, hogy lerövidítsék az eljárási határidőket, beleértve a hálózati projektek időtartamának 12 évről akár nyolc évre való csökkentését is. „Ez még mindig nagyon-nagyon hosszú idő” – mondta Hermans.

