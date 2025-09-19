Deviza
Amerika harap egy nagyot a TikTokból — Hszi Csin-ping és Donald Trump megegyeztek

Amerika és Kína elnökei találkozót szerveznek a TikTok amerikai tevékenységének felügyeletéről. A TikTok problémaköre már régóta fejfájást okoz Amerika kormányának, így Donald Trump most tárgyalásos úton próbál eredményt elérni.
VG
2025.09.19., 19:56

A kínai vezető, úgy tűnik, hogy támogatja a kereskedelmi megoldást. Hszi Csin-ping és Trump ősszel találkoznak, hogy megvitassák az amerikai TikTok irányítását — közölte a The Wall Street Journal.

Photo Illustrations - Stock Pictures TikTok, agyrohasztó,
A TikTok már Trump hivatalba lépése előtt is fontos kérdéskör volt az Egyesült Államok számára / Fotó: NurPhoto via AFP

Amerikai kézbe kerül a TikTok

Trump elnök pénteken bejelentette, hogy ő és a kínai vezető, Hszi Csin-ping jóváhagyták azt a megállapodást, amely szerint egy befektetői csoport átveszi az irányítást a TikTok amerikai tevékenységei felett, lezárva ezzel a hónapokig tartó feszült tárgyalásokat, amelyek a videómegosztó alkalmazást a két fél közötti kereskedelmi tárgyalások középpontjába állították.

Nagyon eredményes telefonbeszélgetést zártam Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel. Számos nagyon fontos kérdésben elértünk előrelépést, többek között a kereskedelem, a fentanil, az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezésének szükségessége és a TikTok-megállapodás jóváhagyása terén 

– írta Truth Social-platformján az amerikai elnök. 

Donald Trump elmondta, hogy ő és Hszi Csin-ping megállapodtak abban, hogy ősszel találkoznak a dél-koreai Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozón, és arról is, hogy jövő év elején Kínába utazik. A kínai elnök viszonzásképpen az Egyesült Államokba látogat. 

Titkos részletek

Hszi Csin-ping kiemelte, hogy reméli, az Egyesült Államok „nyitott, tisztességes és diszkriminációmentes üzleti környezetet” biztosít az Egyesült Államokban befektető kínai vállalatok számára.

A felek által tárgyalt feltételek szerint egy új amerikai szervezetet hoznának létre az alkalmazás üzemeltetésére, amely átvenné az irányítást a TikTok anyavállalatától, a kínai ByteDance-től. A TikTok új befektetőiből és meglévő támogatóiból álló konzorcium együttesen a szervezet mintegy 80 százalékát birtokolná, míg a ByteDance részesedése 20 százalék alá csökkenne, hogy megfeleljen a tavaly elfogadott amerikai törvénynek – számolt be korábban a The Wall Street Journal.

Az új befektetők a vállalat mintegy felét birtokolnák, míg a ByteDance meglévő befektetői, köztük a Susquehanna International, a KKR és a General Atlantic, körülbelül 30 százalékot tartanának meg maguknak.

Az üzletben több Trump-közeli személy is részt venne: a milliárdos Jeff Yass, aki Trump 2024-es kampányának egyik legnagyobb támogatója, a Susquehanna társalapítója. Egy másik Trump-támogató, William Ford, a General Atlantic vezérigazgatója, amely szintén jelentős részesedéssel rendelkezik a ByteDance-ben. Ford a ByteDance igazgatóságának tagja.

Óriási az izgalom a TikTok körül Trump és Hszi megbeszélése előtt

