Globális hiány lehet TNT-ből, lassulhat a nagyberuházások kivitelezése

Még az Egyesült Államok hadiipara sem képes arra, hogy TNT nélkül a megfelelő ütemben állítsa elő a tüzérségi lövedékek bizonyos fajtáit, rakétákat és más típusú fegyvereket – írja az Origo. A robbanóanyag hiánya a bányászati munkákat is visszafoghatja, a bányaiparban ugyanis nemcsak bányabővítéseknél szükséges más robbanóanyagok mellett, hanem kőzetrobbantásához is.
A trinitrotoluol vegyületcsoporton belül az egyik fajta felel meg a trotil, vagyis a TNT robbanóanyag alapjául, melynek mind ipari, mind katonai felhasználása jelentős. Mivel azonban a TNT gyártása veszélyes hulladék termelésével jár együtt, az Egyesült Államok az 1980-as években leállította a gyártását. Az amerikai hadiipar által igényelt TNT ezt követően Kínából, Oroszországból, Lengyelországból és Ukrajnából származó importból érkezett. Ám az orosz–ukrán háború miatt ezek az országok leállították a TNT exportját (az ukrajnai harctéri műveletekben bevetett fegyverekhez lényegében végtelen mennyiségben képes felvenni most a hadiipar), így az amerikai hadiipar mellett most már polgári célokra is globális hiány mutatkozik abból.
Az amerikai kormányzat ezért új TNT-gyártó üzem felépítésével válaszolna a hiányra, a Kentucky államba tervezett, 435 millió dolláros költséggel megépülő gyár azonban legkorábban 2028 végén kezdhet termelni.
A TNT-t továbbra is széles körben alkalmazzák elsősorban kőzet- és sziklarobbantásoknál, részben a terep megtisztítása, részben a gyártáshoz használt zúzalékhoz való hozzáférés érdekében a nagy infrastruktúrák, vagyis hidak, utak, gátak építésénél. A robbanóanyag hiánya ezeknek a beruházásoknak a kivitelezését lassíthatja.
Az Origo Clark Mica, az Institute of Makers of Explosives, egy amerikai, robbanóanyag-kereskedelemmel és -gyártással foglalkozó cégeket tömörítő iparági szövetség elnökének nyilatkozatát idézte, aki azt mondta, hogy a bányászati műveletek 90 százalékánál szükség van valamilyen robbanóanyagra. Azok hiánya visszavetheti az iparilag fontos ásványkincsek, többek között a ritkaföldfémek, illetve az elektromos átállás miatt nagy mennyiségben igényelt réz kitermelését.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.