Megjöttek a törökök, óriási reményekkel beszállt az Air Europába a Turkish Airlines

A legnagyobb európai légitársaságokat megelőzve a Turkish Airlines tudott meghatározó tulajdonrészt szerezni a hosszú évek óta megfelelő partnerre váró spanyol Air Europában. A törökök a szintén a legnagyobb független légitársaságok közé tartozó Air Europára hajtó német Lufthansát és a francia-holland állami Air France-KLM csoportot győzték le, s szereztek 300 millió eurós befektetéssel 27 százaléknak megfelelő részesedést a Hidalgo család birtokában lévő légitársaságban.
A törökök állami hátszéllel érkeztek Sevillába, hogy nyélbe üssék az üzletet, amelynek fő motivációját a latin-amerikai nyitás jelentette, a Turkish Airlines ugyanis ebben a relációban kevéssé ismert, ahogy maga Törökország sem.
Épp ezért a török közlekedési miniszter, Abdulkadir Uraloglu személyesen is bábáskodott az üzlet mellett, de végül nem ez hatotta meg a Globalia nevű turisztikai-logisztikai társaságuk révén az Air Europát birtokló Hidalgóékat, hanem az a szent ígéret, hogy a vállalatirányításban továbbra is
a családé marad a döntő szó, és ez az, amit a többiek nem tudtak garantálni.
A Lufthansa és a spanyol cég egymilliárd eurós cégértékelését amúgy eltúlzottnak tartó Air France-KLM sem rejtette véka alá, hogy beszállásuk célja hosszabb távon a 475 millió eurós adósság szorításában korlátozottan fejlődőképes Air Europa integrációja lenne.
Az ügy pikantériája, hogy a legnagyobb spanyol légitársaság, az Iberia révén a brit IAG légi közlekedési csoport húzta ki a csávából az Air Europát azzal, hogy 20 százalékot vásárolt benne a koronavírus-járvány után, ám a további erőfeszítéseik, hogy többséghez jussanak, végül megfeneklettek.
Igaz, ebben a Brexit miatt megváltozott játékszabályok is ludasak, s a szigorodó brüsszeli versenyhatósági követelmények oda vezettek, hogy az IAG elállt az üzlettől, megelégedett a partneri-résztulajdonosi szereppel, ami a dél-amerikai piac eléréséhez ilyen minőségében is hozzásegítette.
A törökök belépése 1,2 milliárd euróra értékelte az Air Europát, amelynek tőkeerős partnerre van szüksége, hogy a rá nehezedő adósságterhet kezelni tudja, és közben a fejlődéshez, a 44 tagú Boeing-flotta modernizációjához és bővítéséhez szükséges források is rendelkezésére álljanak.
Ehhez ideális partnernek tűnik a Turkish Airlines, noha ők is tisztában vannak azzal, hogy az uniós szabályozás értelmében ázsiai légitársaságként nem szerezhetnek többséget egyik európai riválisukban sem. (Ahmet Bolat, a Turkish Airlines elnöke jelezte is, hogy nem áll szándékukban növelni a 27 százalék körüli részesedésüket.)
Brüsszel emellett egyidejűleg szigorúan ügyködik azon, hogy az oligopóliumnál rosszabb helyzet ne alakulhasson ki az európai légi közlekedésben, ezért is tartott majd négy évig, mire megadta az engedélyt a Lufthansának ahhoz, hogy az Alitalia romjaira felépített ITA Airways olasz légitársaságba beszállhasson.
A törökök landolásával az Air Europa tulajdonosi szerkezete a következőképp alakul:
A most megkötött üzletet a spanyol és az uniós versenyhatóságnak egyaránt helyben kell hagynia. A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint több dudás is muzsikál abban a bizonyos csárdában, és a sok esetben eltérő üzleti érdekeket meglehetősen nehéz lehet közös nevezőre hozni, a német és a francia-holland kérőket ez is aggaszthatta.
A Turkish Airlines esetében azonban nem a pénzügyi előnyök dominálnak, hanem a piacszerzés, amelynek kockázati költségeit tőkeerős cégként könnyedén fel tudják vállalni.
Az Air Europa 2024-es adózás előtti eredménye 116 millió euró volt, közel 7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezt a légitársaság 2,93 milliárd eurós árbevétel mellett tudta elérni. A spanyol cég nem szerepel a tőzsdén, ezért időszakos beszámolási kötelezettsége sincs, elemzők azt valószínűsítik, hogy idén is termel némi nyereséget a tulajdonosainak.
A fő kérdés azonban az, hogy a légitársaság hogyan tudja törleszteni 2026-ban lejáró 475 millió eurós hitelét.
A kölcsönt a stratégia fontosságú spanyol vállalatok anyagi támogatásával megbízott állami alap, a SEPI biztosította az Air Europának a pandémia idején, megmentve a teljes összeomlástól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.