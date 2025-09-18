Megjöttek a törökök, óriási reményekkel beszállt az Air Europába a Turkish Airlines

A legnagyobb európai légitársaságokat megelőzve a Turkish Airlines tudott meghatározó tulajdonrészt szerezni a hosszú évek óta megfelelő partnerre váró spanyol Air Europában. A törökök a szintén a legnagyobb független légitársaságok közé tartozó Air Europára hajtó német Lufthansát és a francia-holland állami Air France-KLM csoportot győzték le, s szereztek 300 millió eurós befektetéssel 27 százaléknak megfelelő részesedést a Hidalgo család birtokában lévő légitársaságban.

Elstartol az Air Europa egyik gépe Barcelona repülőteréről. A törökök nagy fantáziát látnak a cégben, s főleg annak piacaiban. / Fotó: NurPhoto via AFP

A törökök állami hátszéllel érkeztek Sevillába, hogy nyélbe üssék az üzletet, amelynek fő motivációját a latin-amerikai nyitás jelentette, a Turkish Airlines ugyanis ebben a relációban kevéssé ismert, ahogy maga Törökország sem.

Hízelgő ajánlatot tettek a törökök Hidalgóéknak

Épp ezért a török közlekedési miniszter, Abdulkadir Uraloglu személyesen is bábáskodott az üzlet mellett, de végül nem ez hatotta meg a Globalia nevű turisztikai-logisztikai társaságuk révén az Air Europát birtokló Hidalgóékat, hanem az a szent ígéret, hogy a vállalatirányításban továbbra is

a családé marad a döntő szó, és ez az, amit a többiek nem tudtak garantálni.

A Lufthansa és a spanyol cég egymilliárd eurós cégértékelését amúgy eltúlzottnak tartó Air France-KLM sem rejtette véka alá, hogy beszállásuk célja hosszabb távon a 475 millió eurós adósság szorításában korlátozottan fejlődőképes Air Europa integrációja lenne.

Az ügy pikantériája, hogy a legnagyobb spanyol légitársaság, az Iberia révén a brit IAG légi közlekedési csoport húzta ki a csávából az Air Europát azzal, hogy 20 százalékot vásárolt benne a koronavírus-járvány után, ám a további erőfeszítéseik, hogy többséghez jussanak, végül megfeneklettek.

Brüsszel árgus szemekkel követi az eseményeket

Igaz, ebben a Brexit miatt megváltozott játékszabályok is ludasak, s a szigorodó brüsszeli versenyhatósági követelmények oda vezettek, hogy az IAG elállt az üzlettől, megelégedett a partneri-résztulajdonosi szereppel, ami a dél-amerikai piac eléréséhez ilyen minőségében is hozzásegítette.