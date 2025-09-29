Ebből nem magyarázza ki magát az Amazon: tényleg éveken keresztül verték át a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság

Az online kereskedelem világában nem ritkák a viták a fogyasztókat érintő tisztességtelen gyakorlatokról, ám a mostani eset különösen nagy visszhangot váltott ki: az Amazon szeptember 25-én történelmi bírságot szabott ki – a cég mintegy 2,5 milliárd dolláros egyezségre kényszerült az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságával (FTC). A vád szerint a világ egyik legnagyobb online kereskedője megtévesztő módszerekkel ösztönözte felhasználóit a Prime-előfizetésre, majd szándékosan megnehezítette a szolgáltatás lemondását. Bár a cég nem ismerte el a felelősséget, a megállapodás nagyságrendje és tartalma egyaránt jelzi, hogy az ügynek messze ható következményei lehetnek.

Az Amazon tényleg éveken keresztül átverte a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság / Fotó: Sundry Photography

Az FTC állítása szerint az Amazon 2019. június 23. és 2025. június 23. között olyan „sötét mintákat” alkalmazott a felhasználói felületen, amelyek arra késztették a vásárlókat, hogy észrevétlenül feliratkozzanak a Prime szolgáltatásra, vagy legalábbis ne legyen világos számukra, milyen feltételekkel történik a feliratkozás. A vád szerint

a lemondási folyamat szándékosan volt túlzottan bonyolult, hosszadalmas, és olyan opciók közé rejtve, amelyek inkább az előfizetés megtartását segítették.

A bizottság szerint az Amazon belső anyagaiban még külön kifejezésekkel is illette ezeket a módszereket, például „előfizetés-ösztönző mechanizmusnak”, jelezve, hogy a cég tudatosan építette be ezeket a felhasználói élménybe. Az FTC úgy vélte, ezzel az Amazon megsértette a 2010-es Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA) nevű törvényt, mely kifejezetten a megtévesztő előfizetési gyakorlatok ellen született.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Egyesült Királyságban is sok vásárló arról számolt be, hogy mióta lemondta az Amazon Prime-előfizetését, folyamatosan nyomást gyakorolnak rá, hogy újra előfizessen. A cég trükkje az volt, hogy

egy teljes képernyős felugró ablakban a Prime-előfizetésre való feliratkozás gombja feltűnően kiemelve jelent meg,

és egy előre kipipált mező engedélyezte az Amazonnak, hogy az ajándékkártya-egyenlegből vonjon le a szolgáltatás kifizetésére.

A vásárlás befejezése előtt a legfeltűnőbb felirat a képernyőn egy élénkzöld gomb volt, melyet megnyomva a felhasználók egy 0,99 font értékű „próbahétre” iratkozhatnak fel. Az oldalon található apró betűs szöveg arról tájékoztat, hogy a gomb megnyomásával egy automatikusan megújuló, 8,99 fontos havi előfizetésre iratkoznak fel, ez pedig természetesen könnyen elkerüli a siető vásárlók figyelmét.