Több mint félmillió autóját hívja vissza a Toyota, létfontosságú információk nem jelennek meg a műszerfalon

A Toyota 591 377 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mert a műszerfal kijelzője nem mutat létfontosságú információkat, ami növeli a balesetek és sérülések kockázatát – írja a Reuters az ország közúti közlekedésbiztonsági hatósága csütörtöki közlése alapján.

A Toyota több mint félmillió járművet hív vissza / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A hatóság szerint a műszerfal szoftverhibája miatt járműindításkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a sebesség, a fékrendszer állapota vagy a guminyomásra figyelmeztető jelzés.

A visszahívás több modellt érint, köztük a Venza, a Highlander, a Lexus, a Tacoma és a GR Corolla típusokat

– tette hozzá a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).