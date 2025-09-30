Döntő nap Amerikában: még ma leállhat kormányzat, nincs megállapodás Trumppal – J. D. Vance kijózanító bejelentést tett

J.D. Vance alelnök az egy órás politikai tárgyaláson vett részt Donald Trumppal, illetve az alsó és felsőház képviselőivel majd elmondta, hogy bekövetkezhet szövetségi intézmények leállása — közölte az MTI.

J. D. Vance, Donald Trump jobbkeze elmondta, hogy közeledik az Egyesült Államok kormányzati leállása / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Trump mindenre tudja a választ?

Azt hiszem haladunk a leállás felé, mert a demokraták nem fogják a helyes dolgot cselekedni. Remélem meggondolják magukat

– fogalmazott J. D. Vance. Az alelnök közlése szerint az egyeztetés egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag körül zajlott, amihez a demokraták ragaszkodnak, és ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.

A demokraták szerint nincs szó arról, hogy amerikaiak egészségügyi ellátáshoz való hozzájutását áldoznák fel más célok érdekében.

Hakeem Jeffries, a Kongresszus alsóházában szűk kisebbségben lévő demokraták vezetője úgy értékelte, hogy őszinte és közvetlen megbeszélést tartottak az elnökkel és a republikánus vezetőkkel, de fennmaradtak jelentős nézetkülönbségek. Úgy fogalmazott, hogy a

A demokraták harcolnak az amerikai emberek egészségügyi ellátásának védelmében.

Begurult az atomhatalom: az ENSZ előtt támadt neki az Egyesült Államoknak – szó sem lehet a nukleáris fegyverletételről

Hogyan lehet elkerülni a kormányzati leállást?

A leállás elkerülésére rövid távon az jelentene esélyt, ha a Kongresszus elfogadná a republikánusok által szorgalmazott átmeneti finanszírozásról szóló javaslatot. Az alsóház, a képviselőház már elfogadta, a szenátusban ugyanakkor elakadt. A 100 tagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra van szükség, ahol a republikánusok 53 a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokratának is igennel kell szavaznia. John Thune, a szenátusi republikánusok vezetője szerint

a demokraták a "túszejtés" taktikáját alkalmazzák, miközben republikánus részről megvan a nyitottság a költségvetési kérdésekről a további vitára a kisebbségben lévő demokratákkal.

A szenátus a tervek szerint közvetlenül a határidő lejárta előtt, kedd este szavazhat ismét a költségvetés meghosszabbításáról. A kormányzati leállás azt jelentené, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény működése megáll és az alkalmazottak fizetését sem folyósítják. A leállás az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket nem érintené, ahogy a hadsereget sem.