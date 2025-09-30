Deviza
Döntő nap Amerikában: még ma leállhat kormányzat, nincs megállapodás Trumppal – J. D. Vance kijózanító bejelentést tett

Az Egyesült Államok közel került a "kormányzati leálláshoz", miután a Kongresszus republikánus, valamint demokrata vezetői és Donald Trump elnök közötti megbeszélés a költségvetés elfogadásáról nem járt sikerrel hétfőn. A demokraták a "túszejtés" taktikáját alkalmazzák, miközben republikánus részről megvan a nyitottság a további vitára a kisebbségben lévő demokratákkal, Trumpnak pedig csak áldását kell adnia a döntésre.
VG
2025.09.30., 07:12

J.D. Vance alelnök az egy órás politikai tárgyaláson vett részt Donald Trumppal, illetve az alsó és felsőház képviselőivel majd elmondta, hogy bekövetkezhet szövetségi intézmények leállása — közölte az MTI.

JD Vance alelnök (b) Egyesült Államok, Amerika, leállás, kormányzat, republikánus, demokrata és Donald Trump (j), az Amerikai Egyesült Államok elnöke
J. D. Vance, Donald Trump jobbkeze elmondta, hogy közeledik az Egyesült Államok kormányzati leállása / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

 Trump mindenre tudja a választ?

Azt hiszem haladunk a leállás felé, mert a demokraták nem fogják a helyes dolgot cselekedni. Remélem meggondolják magukat

– fogalmazott J. D. Vance. Az alelnök közlése szerint az egyeztetés egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag körül zajlott, amihez a demokraták ragaszkodnak, és ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.

A demokraták szerint nincs szó arról, hogy amerikaiak egészségügyi ellátáshoz való hozzájutását áldoznák fel más célok érdekében. 

Hakeem Jeffries, a Kongresszus alsóházában szűk kisebbségben lévő demokraták vezetője úgy értékelte, hogy őszinte és közvetlen megbeszélést tartottak az elnökkel és a republikánus vezetőkkel, de fennmaradtak jelentős nézetkülönbségek. Úgy fogalmazott, hogy a 

A demokraták harcolnak az amerikai emberek egészségügyi ellátásának védelmében.

Begurult az atomhatalom: az ENSZ előtt támadt neki az Egyesült Államoknak – szó sem lehet a nukleáris fegyverletételről

Hogyan lehet elkerülni a kormányzati leállást?

A leállás elkerülésére rövid távon az jelentene esélyt, ha a Kongresszus elfogadná a republikánusok által szorgalmazott átmeneti finanszírozásról szóló javaslatot. Az alsóház, a képviselőház már elfogadta, a szenátusban ugyanakkor elakadt. A 100 tagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra van szükség, ahol a republikánusok 53 a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokratának is igennel kell szavaznia. John Thune, a szenátusi republikánusok vezetője szerint 

a demokraták a "túszejtés" taktikáját alkalmazzák, miközben republikánus részről megvan a nyitottság a költségvetési kérdésekről a további vitára a kisebbségben lévő demokratákkal.

A szenátus a tervek szerint közvetlenül a határidő lejárta előtt, kedd este szavazhat ismét a költségvetés meghosszabbításáról. A kormányzati leállás azt jelentené, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény működése megáll és az alkalmazottak fizetését sem folyósítják. A leállás az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket nem érintené, ahogy a hadsereget sem.

