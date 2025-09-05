Zelenszkij, Macron és von der Leyen megpróbálta átverni Trumpot Magyarországról és Szlovákiáról, de csúnyán felsültek: Amerika szembesítette a valósággal az EU-t

Donald Trump amerikai elnök és több európai állam- és kormányfő feszült telefonbeszélgetést folytattak csütörtökön. A BILD úgy tudja, hogy Trump azzal vádolta az európaiakat, hogy orosz olajat vásárolnak, és ezzel segítik az orosz hadigépezetet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erre állítólag azzal reagált, hogy az EU-ból származó olajimport jelentősen csökkent Oroszország ukrajnai inváziója óta.

Trump szerint Európa az orosz olaj vásárlásával finanszírozza a háborút / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Az európai vezetők azt mondták Trumpnak, hogy csak Magyarország és Szlovákia importál olajat Oroszországból. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff erre azzal reagált, hogy Európa Indián keresztül vásárol orosz olajat.

Érdemes tudni, hogy Magyarország és Szlovákia az EU külön engedélyével kap orosz olajat, miután nincs tengeri kapcsolata, csak szárazföldi az energiaellátáshoz. Az Indián keresztül vásárolt finomított orosz termék viszont nem ellátásbiztonsági, hanem árpolitikai kérdés.

Az uniós országok drasztikusan csökkentették az orosz olaj- és gázvásárlásaikat a háború kezdete óta, a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint ugyanakkor Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd eurót kapott az EU-tól az üzemanyag-eladásokból – értesült az Axios.

Amikor Trump az Oroszország elleni szankciókra terelte a szót, az európaiak egy közös megközelítést javasoltak az amerikai elnökkel. Felajánlották, hogy 48 órán belül képviselőket küldenek Washingtonba egy munkacsoport létrehozására az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban. Az azonban továbbra sem világos, hogy Trump beleegyezett-e ebbe.

Donald Trump többször is szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha Vlagyimir Putyin nem hajlandó befejezni a háborút. Trump több, Putyin számára kitűzött határidőt is intézkedés nélkül hagyott elmúlni. A BILD szerint az európai fél nem számít arra, hogy Trump szankciókat vezet be Oroszország ellen, még a csütörtöki telefonbeszélgetés után sem.

Csütörtökön a Hajlandók Koalíciója is egyeztetést tartott Párizsban arról, hogy a részes országok hogyan segítsék Ukrajnát az orosz-ukrán háború megvívásában. Az egyeztetéseken ott volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki szerint a Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel folytatott megbeszélése már a biztonsági garanciák részleteiről szólt. Az ukrán vezető hozzátette, hogy a végső áttöréshez elengedhetetlen lenne egy személyes találkozó Vlagyimir Putyinnal, amit Moszkva szerinte minden eszközzel próbál halogatni.