Trump és Hszi Csin-ping beszélgetésére várnak a tőkepiacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az ázsiai részvénypiac pénteken nyereséges hét felé tart, kamatcsökkentési várakozások hajtják a piacokat. A japán Nikkei viszont rekordszintről korrigált lefelé, miután a japán jegybank jelezte, hogy gigantikus élénkítő programját visszavágja.

Az amerikai és a kínai elnök beszélgetését várja a részvénypiac / Fotó: AFP

A japán jegybank pénteken a várakozásoknak megfelelően 0,5 százalékon tartotta a rövid lejáratú kamatlábat, viszont két döntéshozó is a kamatemelés mellett szavazott. Döntöttek arról is, hogy elkezdik a korábban felvásárolt ETF-ek és ingatlanbefektetési jegyek állományának értékesítését.

Kamatháború indulhat a tőkepiacokon

A döntést követően a dollár 0,4 százalékkal 147,48 jenre gyengült.

A japán Nikkei index amely a kereskedés elején rekordmagas szintet ért el, végül 0,4 százalékkal esett, így heti emelkedése 0,8 százalékra zsugorodott.

Japán maginflációja éves szinten 2,7 százalék volt augusztusban, ami kilenc hónapja a leglassabb ütem, de még mindig a központi bank 2 százalékos célja felett van.

A hét elején az Egyesült Államok, Kanada és Norvégia jegybankjai csökkentették a kamatlábakat, míg a Bank of England változatlanul hagyta azokat.

Az elmúlt hét jegybanki döntéseire visszatekintve egyértelmű, hogy a folyamatos bizonytalanság csökkenti a döntéshozók kockázatvállalási hajlandóságát, bár arra számítunk, hogy sok jegybank a következő ülésein csökkenteni fogja irányadó kamatait

– mondta a Reutersnek James Rossiter, a TD Securities globális makrostratégiai vezetője.

A dél-koreai irányadó részvényindex 0,6 százalékkal gyengült, de közel maradt a korábban elért rekordhoz. Heti szinten így is 1,3 százalékkal emelkedett, ami az elmúlt két hétben összesen több mint 7 százalék nyereséget jelent.

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,1 százalékkal csökkent ugyan, heti átlagban 0,7 százalék pluszban járt, közel egy négyéves csúcshoz.

Péntek az úgynevezett „triple witching” napja is, amikor részvényopciók, indexopciók és határidős részvényindex kontraktusok egyszerre járnak le, ami fokozott kereskedési aktivitást és piaci volatilitást eredményezhet.

A Nasdaq és az S&P 500 határidős ügyletei alig változtak.

A kínai blue chipek 0,3 százalékkal emelkedtek,

a hongkongi Hang Seng stagnált.

A részvénypiac Trump és Hszi Csin-ping beszélgetésére vár

A részvénypiac Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő közötti pénteki telefonbeszélgetést várja. A befektetőknek sok mindent mérlegelniük kell a hívás előtt: közel lehet a TikTok-üzlet, a Huawei ismertette csipstratégiáját, és Peking arra utasította a tech cégeket, hogy ne vásároljanak az Nvidia mesterségesintelligencia-csipjeiből.

Csütörtökön az S&P 500, a Dow és a Nasdaq is rekordmagasan zárt, amit a kedvező munkanélküliségi adatok és az a hír is támogatott, amely szerint az Nvidia 5 milliárd dollárt fektet be a nehézségekkel küzdő amerikai csipgyártó szektortársába, az Intelbe.

Az Intel részvényei 23 százalékkal szárnyaltak,

az Nvidia 3,5 százalékot emelkedett.

A devizapiacon a dollár a Fed kilenc hónap óta első kamatcsökkentése után talált némi támaszt.