Előre lehetett tudni, Trump most bejelentette: nem tűri, amit Brüsszel Amerika ellen tett – Ursula von der Leyenék nagy bajt hoznak Európára

Ahogy az várható volt, Donald Trump amerikai elnök kiakadt az Európai Unió által a Google-lel szemben kiszabott közel 3 milliárd eurós bírságon. A büntetés Brüsszel azzal indokolta, hogy a Google visszaélt piacierőfölényével a hirdetéstechnológiai (adtech) piacon.

Trump a technológia vezetők számára rendezett vacsorán a Fehér Házban/Fotó: AFP

Trump nem tűri, hogy az amerikai tech-óriásokat vegzálják

A Google már az Európai Bizottság pénteki döntése után közölte, hogy fellebbez a döntés ellen, míg Trump régóta kritizálja az EU-t az amerikai technológiai óriások szabályozása és az ellenük kiszabott büntetések miatt. Ugyanakkor

a Google adtech gyakorlata miatt a vállalat ellen a tengerentúlon is folyik hasonló eljárás, ahol egy bíró már kimondta, hogy a cég illegális monopóliumot hozott létre az online hirdetések piacán.

Mind az európai, mind az amerikai ügyben terítéken van a vállalat feldarabolása is, melyet a Google a héten sikeresen elkerült a keresések monopolizálása miatt indított ügyben. Noha azt az eljárást még az első Trump-adminisztráció indította, az elnök ma már élesen kritizálja az amerikai tech-óriások ellen indított eljárásokat, mind a Truth Social közösségi oldalon, mind a Fehér Házban történt pénteki megszólalásában.

Akár újabb vámokat is bevezethet Trump

A Politico összefoglalója szerint Trump többek között újabb vámok bevezetését is kilátásba helyezte az EU-val szemben.

Az elnök megszólalása egy nappal azután következik, hogy a Fehér Házban vacsorát rendezett a legnagyobb technológiai cégek vezetői számára, ahol a Google-tulajdonos Alphabet vezérigazgatója, Sundar Pichai és a cég társalapítója, Sergey Brin is jelen volt.

Pénteken Trump arról is beszélt, hogy több cégvezető is panaszkodott a vállalataikat sújtó uniós és más országok által kivetett adók miatt és kifejtette, hogy azok nem tisztességesek, valamint az amerikai cégek védelmét ígérte.