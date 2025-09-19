Óriási az izgalom a TikTok körül Trump és Hszi megbeszélése előtt

A TikTok amerikai helyzetének rendezése lehet Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök pénteki megbeszélésének az egyik legfontosabb témája a kereskedelmi kapcsolatok mellett.

Hszi Csin-ping és Donald Trump három hónap után beszél egymással, most a TikTok és a kereskedelem kerül fókuszba / Fotó: AFP

A TikTok mellett a kereskedelem uralja majd Trump és Hszi tárgyalását

A két vezető három hónap óta első ismert telefonhívására péntek reggel kerül sor az amerikai keleti parti időszámítás szerint, célja a fagyos viszony javítása a két szuperhatalom között. A megbeszélésen akár egy személyes találkozó előkészítése is szóba kerülhet, például a dél-koreai APEC-csúcson, amelyet október 30. és november 1. között tartanak meg – írja a Reuters.

A TikTok amerikai kézbe adásához Peking jóváhagyása is szükséges, miközben a lehetséges vevők is ismertek már. Az alkalmazás működését az amerikai törvényhozás megtiltotta ugyan az országban, ám a Trump-adminisztráció a törvényt nem hajtja végre, hogy ne dühítse fel a TikTok felhasználóit. Trump ezt csütörtökön azzal indokolta, hogy

a platform segítette a választási kampányát, és óriási értéket képvisel, ezért fontos lenne, hogy amerikai kézbe kerüljön, ahol tovább fejlődhet.

Az oldal amerikai megvásárlásával kapcsolatban továbbra is fennállnak kérdések, és az sem világos, hogy a kongresszus rábólint-e majd a tranzakcióra, melynek értelmében az alkalmazás szívét jelentő, a tulajdonos ByteDance birtokolta algoritmus is megmaradna. A törvényhozást egy ilyen egyezség azért aggaszthatja, mert továbbra is megmarad a kínai kémkedés vagy épp a közvélemény manipulációjának veszélye.

A TikTok mellett a Trump által elindított vámháború kérdéseinek rendezése is terítéken lesz, miután a kezdeti, mind a két oldalon három számjegyig felkúszó vámok májustól mérséklődtek, és a felek több kereskedelmi tárgyalást is folytattak. Kína a ritkaföldfémek terén megszerzett dominanciáját is ütőlapként használta a megbeszéléseken, míg a TikTok eladásának engedélyezését jutalomként használhatja. Az amerikai csipkorlátozások szigorítása, majd enyhítése után pedig úgy tűnik, hogy a területen elért kínai fejlődés eredményeképp az már egyre kevésbé számít adunak az amerikaiak kezében.