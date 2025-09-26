Itt a fordulat: Orbán Viktor máris meggyőzte Trumpot az orosz olajról, az amerikai elnök nyilatkozatot tett - Magyarország kivétel

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor meggyőzte Donald Trumpot az orosz olaj Európába behozataláról / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az amerikai elnök és magyar miniszterelnök közt folyamatos a telefonkapcsolat. A két államfő megbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, illetve az európai energiaellátás fontos kérdéskörét is.

Orbán Viktor élő adásban árulta el, mi zajlott le Trump és közte, amikor az orosz energiáról tárgyaltak: „Nincs szükségünk arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit, mindenki teszi, amit akar”

Magyarország nem áldozata Trump vámpolitikájának

Trump hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani

– mondta Trump. Kiemelte, hogy Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre van utalva. „Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre] , aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – tette hozzá.

Máshogy nem fog menni, csak Oroszországon keresztül

Ahogy nemrég beszámoltunk róla, sikertelenek voltak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken, a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték. A jelek szerint Magyarországnak valóban nincs más alternatívája, amelyet Orbán Viktor és Szijjártó Péter is hangsúlyozott már a nemzetközi sajtóban.

Szijjártó megint előre megmondta

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni

– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán kedd éjjel, reagálva Donald Trump korábbi kijelentésére, amelyben az Európai Uniót kollektíven büntetné, amennyiben a tagállamok nem szabadulnak meg teljesen az orosz olajfüggőségüktől.