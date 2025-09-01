Trump követeli: a Pfizer és mások azonnal hagyják abba a ködösítést a Covid-gyógyszerekről

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon posztolt arról, hogy a Pfizer és más gyártók nem hoztak nyilvánosságra semmilyen adatot, amely tisztázná, valóban sikeresek-e a Covid–19 gyógyszerek, vagy nem ez a helyzet.
Nagyon fontos, hogy a gyógyszergyárak igazolják különböző Covid-gyógyszereik sikerét. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a gyógyszerek csodát tettek, és milliók életét mentették meg. Mások nem értenek egyet ezzel! Mivel a CDC-t (Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok – a szerk.) ez a kérdés szétszakítja, én választ akarok, és azt is MOST. A Pfizer és mások rendkívüli információkat mutattak nekem, de úgy tűnik, hogy ezeket az eredményeket soha nem hozzák nyilvánosságra. Miért nem???
– sürgetett az elnök.
Ursula von der Leyent jogerősen elítélték azért, mert nem őrizték meg és nem tették hozzáférhetővé a Pfizer-vezérigazgatóval váltott, a vakcinabeszerzéssel kapcsolatos sms-üzeneteket. Az ügy politikai botrányt váltott ki, de az üzenetek tartalma továbbra sem ismert nyilvánosan.
Trump azzal folytatta, hogy a gyógyszergyártó cégek érdemi eredmények nélkül dolgoznak, és átgázolnak Robert Kennedy Jr. egészségügyi miniszter törekvésein is, aki azért küzd, hogy megtudja: sikeres volt-e a Covid elleni védekezés, vagy sem.
Elismerte, hogy ő csak nagyszerű számokat és eredményeket látott eddig, de sérelmezte, hogy ezeket az eredményeket nagyközönség előtt nem osztják meg. Az elnök posztjában kötelezte a Pfizert, hogy hozza nyilvánosságra az adatokat, és „tisztázzák ezt a káoszt vagy így, vagy úgy”.
Trump sérelmezte, hogy a Pfizer és mások rendkívüli eredményei és információi, amelyek a Covid–19-cel kapcsolatosak, soha nem kerültek nyilvánosságra, ezért felszólította a gyógyszergyártókat, hogy igazolják a Covid–19 kezelésére szánt gyógyszereik sikerét. Kiemelte, hogy nincs egyetértés abban, hogy a gyógyszerek életeket mentettek-e, vagy sem.
„Mivel a CDC-t ez a kérdés szétszakítja, választ akarok, és azt MOST akarom”
– írta posztjában türelmét vesztve Trump.
