Trump követeli: a Pfizer és mások azonnal hagyják abba a ködösítést a Covid-gyógyszerekről

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon posztolt arról, hogy a Pfizer és más gyártók nem hoztak nyilvánosságra semmilyen adatot, amely tisztázná, valóban sikeresek-e a Covid–19 gyógyszerek, vagy nem ez a helyzet.

A Pfizertől követel kutatási eredményeket az amerikai elnök / Fotó: Anadolu via AFP

Nagyon fontos, hogy a gyógyszergyárak igazolják különböző Covid-gyógyszereik sikerét. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a gyógyszerek csodát tettek, és milliók életét mentették meg. Mások nem értenek egyet ezzel! Mivel a CDC-t (Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok – a szerk.) ez a kérdés szétszakítja, én választ akarok, és azt is MOST. A Pfizer és mások rendkívüli információkat mutattak nekem, de úgy tűnik, hogy ezeket az eredményeket soha nem hozzák nyilvánosságra. Miért nem???

– sürgetett az elnök.

A saját emberei védelmében

Trump azzal folytatta, hogy a gyógyszergyártó cégek érdemi eredmények nélkül dolgoznak, és átgázolnak Robert Kennedy Jr. egészségügyi miniszter törekvésein is, aki azért küzd, hogy megtudja: sikeres volt-e a Covid elleni védekezés, vagy sem.

Elismerte, hogy ő csak nagyszerű számokat és eredményeket látott eddig, de sérelmezte, hogy ezeket az eredményeket nagyközönség előtt nem osztják meg. Az elnök posztjában kötelezte a Pfizert, hogy hozza nyilvánosságra az adatokat, és „tisztázzák ezt a káoszt vagy így, vagy úgy”.

Trump sérelmezte, hogy a Pfizer és mások rendkívüli eredményei és információi, amelyek a Covid–19-cel kapcsolatosak, soha nem kerültek nyilvánosságra, ezért felszólította a gyógyszergyártókat, hogy igazolják a Covid–19 kezelésére szánt gyógyszereik sikerét. Kiemelte, hogy nincs egyetértés abban, hogy a gyógyszerek életeket mentettek-e, vagy sem.

„Mivel a CDC-t ez a kérdés szétszakítja, választ akarok, és azt MOST akarom”

– írta posztjában türelmét vesztve Trump.