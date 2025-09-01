Deviza
amerika
Trump
Pfizer

Trump követeli: a Pfizer és mások azonnal hagyják abba a ködösítést a Covid-gyógyszerekről

Trump eredményeket követel a Pfizertől a Truth Social platformon. Posztjában kiemelte, hogy kizárólag jó eredményeket lát, de nem engedik a nyilvánosság elé a víruskezelési adatokat.
VG
2025.09.01., 16:07

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon posztolt arról, hogy a Pfizer és más gyártók nem hoztak nyilvánosságra semmilyen adatot, amely tisztázná, valóban sikeresek-e a Covid–19 gyógyszerek, vagy nem ez a helyzet. 

Pfizer
A Pfizertől követel kutatási eredményeket az amerikai elnök / Fotó: Anadolu via AFP

Nagyon fontos, hogy a gyógyszergyárak igazolják különböző Covid-gyógyszereik sikerét. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a gyógyszerek csodát tettek, és milliók életét mentették meg. Mások nem értenek egyet ezzel! Mivel a CDC-t (Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok – a szerk.) ez a kérdés szétszakítja, én választ akarok, és azt is MOST. A Pfizer és mások rendkívüli információkat mutattak nekem, de úgy tűnik, hogy ezeket az eredményeket soha nem hozzák nyilvánosságra. Miért nem???

– sürgetett az elnök.

Jogerős, törvényt sértett a titkolódzó Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyent jogerősen elítélték azért, mert nem őrizték meg és nem tették hozzáférhetővé a Pfizer-vezérigazgatóval váltott, a vakcinabeszerzéssel kapcsolatos sms-üzeneteket. Az ügy politikai botrányt váltott ki, de az üzenetek tartalma továbbra sem ismert nyilvánosan.

A saját emberei védelmében

Trump azzal folytatta, hogy a gyógyszergyártó cégek érdemi eredmények nélkül dolgoznak, és átgázolnak Robert Kennedy Jr. egészségügyi miniszter törekvésein is, aki azért küzd, hogy megtudja: sikeres volt-e a Covid elleni védekezés, vagy sem.

Elismerte, hogy ő csak nagyszerű számokat és eredményeket látott eddig, de sérelmezte, hogy ezeket az eredményeket nagyközönség előtt nem osztják meg. Az elnök posztjában kötelezte a Pfizert, hogy hozza nyilvánosságra az adatokat, és „tisztázzák ezt a káoszt vagy így, vagy úgy”.

Trump sérelmezte, hogy a Pfizer és mások rendkívüli eredményei és információi, amelyek a Covid–19-cel kapcsolatosak, soha nem kerültek nyilvánosságra, ezért felszólította a gyógyszergyártókat, hogy igazolják a Covid–19 kezelésére szánt gyógyszereik sikerét. Kiemelte, hogy nincs egyetértés abban, hogy a gyógyszerek életeket mentettek-e, vagy sem.

„Mivel a CDC-t ez a kérdés szétszakítja, választ akarok, és azt MOST akarom” 

– írta posztjában türelmét vesztve Trump. 

 

