Félelem és reszketés Washingtonban: Trump szerint Putyin és Kim Dzsongun összeesküvést sző Amerika ellen

Hszi Csin-ping kínai államfő a kínai–japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén arról beszélt, hogy az emberiségnek a béke vagy a háború között kell választania. Az eseményen jelen volt Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is, amelyre Donald Trump a közösségi médiában reagált — közölte az ABC News. A pekingi parádén a házigazda Kína elnökén kívül jelen volt Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin. Ha ez még nem lenne elég: csatlakozott hozzájuk Irán elnöke, Maszúd Peszeskján, Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif, Azerbajdzsán elnöke, Ilham Alijev, Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics és Vietnám elnöke, Luong Kuong.

A pekingi katonai díszszemlét árgus szemekkel figyelte Donald Trump és az amerikai média / Fotó: BBC

Trump azzal vádolta Hszi Csin-pinget, hogy az eseményt felhasználva összeesküdött a megjelent államfőkkel az Egyesült Államok ellen.

India sem kedveli az USA-t

Trump 50 százalékos vámjai miatt India is az Egyesült Államok ellen fordult az utóbbi hónapban. Narendra Modi indiai miniszterelnök azonban nem volt jelen Hszi Csin-ping katonai parádéján, annak ellenére, hogy két nappal ezelőtt még együtt állt a színpadon Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel és Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal. Találkozásuk híre szárnyra kapott a közösségi médiában, amit egyesek egy új, Washingtonra nem támaszkodó világrend kezdetének tekintettek — írja a BBC.

Moszkva visszaszólt Trumpnak

Miközben Pekingben megkezdődött a kínai katonai parádé, Trump a Truth Social közösségi oldalon a következő bejegyzést tette közzé:

Kívánok Hszi elnöknek és Kína csodálatos népének egy nagyszerű és tartós ünnepi napot. Kérem, adja át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, akik éppen összeesküvést szőnek az Amerikai Egyesült Államok ellen.

A Putyin–Kim Dzsongun-találkozót követően a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy senki sem sző összeesküvést. Reményét fejezte ki, hogy Trump kijelentése „csupán képletesen és nem szó szerint” értendő.