Elképesztően felpörgött a turizmus Magyarország szomszédainál, lehet hogy ezt mi okoztuk?

A turizmus azon európai ágazatok közé tartozik, amelyek továbbra is jól teljesítenek – legalábbis ez derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból, mely szerint az idei második negyedévben 826,1 millió éjszakát töltöttek az Európai Unió szálláshelyein, ami 40,2 millióval, vagyis 5,1 százalékkal több a tavalyinál. Ebben ugyanakkor részben az is szerepet játszott, hogy, szemben a tavalyi évvel, idén a húsvét a második negyedévre esett.
A legnagyobb mértékű növekedést sok esetben Magyarország szomszédainál jegyezték fel, az első helyen például a 14,2 százalékos növekedést elérő Szlovénia található, majd a második helyezett (9,9 százalékos növekedés) Málta után ismét egy szomszédunk, Szlovákia következik, ahol 9,3 százalékkal emelkedett a turisták száma. A negyedik helyen Ausztria következik 9,0 százalékkal. Horvátországban a növekedés ennél lassabb, 5,8 százalékos volt, de jóval magasabb szintről indult.
Szomszédaink közül egyedül Románia teljesített gyengébben, ahol csak 2,5 százalékkal nőtt a turisták által eltöltött éjszakák száma. Magyarországon 6,2 százalékos volt a vendégéjszakák növekedése.
Abszolút értelemben a vendégéjszakák száma Franciaországban nőtt a legtöbbel, 8,7 millióval, amit Spanyolország (5,6 millió) és Németország (4,0 millió) követ.
A növekedést az unió egészében főként a nemzetközi turizmus hajtotta, melynek 5,5 százalékos bővülése meghaladta a teljes szektor 5,1 százalékos emelkedését. A belföldi vendégéjszakák száma 4,7 százalékkal nőtt. A nemzetközi vendégek száma több mint 15 százalékkal nőtt Szlovéniában (17,7 százalék), Lengyelországban (16,3 százalék) és Finnországban (15,5 százalék). Ennek ellenére a külföldi utazók által eltöltött vendégéjszakák (407,9) mintegy kétötöde mindössze két országhoz, Spanyolországhoz (91,4 millió) és Olaszországhoz (77,2 millió) köthető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.