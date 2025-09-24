Ez példátlan, megvan az üzlet: nyolc új atomerőművet építtet az oroszokkal egyetlen ország – már így is mindenki félt a nukleáris programjától

Miközben a világ vezetői New Yorkban tanácskoznak a globális kérdésekről, Moszkvában és Teheránban egészen más jellegű együttműködés született. Oroszország és Irán a napokban olyan megállapodást írt alá, amelynek célja, hogy új atomreaktorok épüljenek az iráni energetikai hálózatban. A dokumentum nem csupán politikai szándéknyilatkozat, hanem a felek által „stratégiai projektként” meghatározott együttműködés részletes menetrendjét vetíti előre.

Új atomreaktorokat épít Irán, Oroszország segít benne / Fotó: AFP

A megállapodást a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov, valamint az Iráni Atomenergia-szervezet vezetője, Mohammad Eszlami írta alá. A német sajtó beszámolója szerint a következő években nyolc új nukleáris létesítmény épülhet Iránban, ezzel pedig egy olyan program valósulhat meg, amelynek előkészületei már 2014-ben elkezdődtek.

Irán célja, hogy mintegy 15 éven belül 20 gigawattnyi nukleáris kapacitással rendelkezzen.

Ez óriási ugrás lenne a jelenlegi állapothoz képest, hiszen az ország mindössze egyetlen, Oroszország által épített atomerőművet üzemeltet, amely körülbelül egy gigawatt energiát termel.

Az atomenergia húzhatja ki Iránt a válságból

Iránban régóta komoly gondot okoz az áramellátás biztonsága. A gyakori áramkimaradások nemcsak a mindennapi életet nehezítik, hanem az ipart és a gazdasági stabilitást is veszélyeztetik. A kormány ezért tartja kiemelten fontosnak az atomenergia bővítését, ami hosszabb távon a villamosenergia-fogyasztás egy jelentős részét fedezheti.

A nukleáris kapacitás növelése azonban nem csupán energetikai, hanem politikai kérdés is:

az iráni atomprogram régóta a nemzetközi viták kereszttüzében áll,

különösen az Egyesült Államok és Izrael részéről, amelyek többször is aggodalmukat fejezték ki a katonai célú felhasználás lehetősége miatt. Oroszország régóta szoros partnerként támogatja Iránt az atomenergia területén, és következetesen elutasítja a nyugati országok kritikáját. Moszkva idén júniusban például egyértelműen elítélte az Egyesült Államok és Izrael támadásait iráni nukleáris létesítmények ellen.