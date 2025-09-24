Deviza
Ez példátlan, megvan az üzlet: nyolc új atomerőművet építtet az oroszokkal egyetlen ország – már így is mindenki félt a nukleáris programjától

Irán régóta küzd az energiahiánnyal, ezért évek óta napirenden van az atomenergia bővítése. Most Oroszország Irán atomerőmű terveihez ad hivatalos támogatást, nyolc új reaktor építéséről szóló megállapodással. A projekt célja, hogy tizenöt éven belül húsz gigawatt nukleáris kapacitással rendelkezzen az ország.
VG
2025.09.24, 20:08
Frissítve: 2025.09.24, 20:36

Miközben a világ vezetői New Yorkban tanácskoznak a globális kérdésekről, Moszkvában és Teheránban egészen más jellegű együttműködés született. Oroszország és Irán a napokban olyan megállapodást írt alá, amelynek célja, hogy új atomreaktorok épüljenek az iráni energetikai hálózatban. A dokumentum nem csupán politikai szándéknyilatkozat, hanem a felek által „stratégiai projektként” meghatározott együttműködés részletes menetrendjét vetíti előre.

Új atomreaktorokat épít Irán, Oroszország segít benne
Új atomreaktorokat épít Irán, Oroszország segít benne / Fotó: AFP

A megállapodást a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov, valamint az Iráni Atomenergia-szervezet vezetője, Mohammad Eszlami írta alá. A német sajtó beszámolója szerint a következő években nyolc új nukleáris létesítmény épülhet Iránban, ezzel pedig egy olyan program valósulhat meg, amelynek előkészületei már 2014-ben elkezdődtek.

Irán célja, hogy mintegy 15 éven belül 20 gigawattnyi nukleáris kapacitással rendelkezzen. 

Ez óriási ugrás lenne a jelenlegi állapothoz képest, hiszen az ország mindössze egyetlen, Oroszország által épített atomerőművet üzemeltet, amely körülbelül egy gigawatt energiát termel.

Az atomenergia húzhatja ki Iránt a válságból

Iránban régóta komoly gondot okoz az áramellátás biztonsága. A gyakori áramkimaradások nemcsak a mindennapi életet nehezítik, hanem az ipart és a gazdasági stabilitást is veszélyeztetik. A kormány ezért tartja kiemelten fontosnak az atomenergia bővítését, ami hosszabb távon a villamosenergia-fogyasztás egy jelentős részét fedezheti.

A nukleáris kapacitás növelése azonban nem csupán energetikai, hanem politikai kérdés is: 

az iráni atomprogram régóta a nemzetközi viták kereszttüzében áll, 

különösen az Egyesült Államok és Izrael részéről, amelyek többször is aggodalmukat fejezték ki a katonai célú felhasználás lehetősége miatt. Oroszország régóta szoros partnerként támogatja Iránt az atomenergia területén, és következetesen elutasítja a nyugati országok kritikáját. Moszkva idén júniusban például egyértelműen elítélte az Egyesült Államok és Izrael támadásait iráni nukleáris létesítmények ellen.

A mostani szerződés nemcsak energetikai beruházásként értelmezhető, hanem geopolitikai üzenetként is: Irán és Oroszország egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait, miközben mindkét ország erősen szemben áll a nyugati világgal.

Történelmi léptékű lesz a bővítés

Ha a tervek valóban megvalósulnak, Irán a következő másfél évtizedben a világ egyik leggyorsabban bővülő atomenergia-programját hajthatja végre. Nyolc új erőmű és 20 gigawattnyi kapacitás komoly előrelépést jelentene egy olyan ország számára, amely még mindig energiahiánnyal küzd. A projekt sorsa azonban nem csupán műszaki és gazdasági tényezőkön múlik: a nemzetközi politikai feszültségek, a szankciók és a biztonsági kockázatok legalább annyira meghatározhatják a jövőjét, mint az, hogy Oroszország és Irán mennyire képes tartani magát a most felvázolt menetrendhez.

Irán már megszakított minden kapcsolatot a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel

Korábbi nyilatkozatában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség azzal vádolta Iránt, hogy megsérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben foglalt kötelezettségeit. Teherán szerint az ügynökség politikai eszközzé vált, és az ország nem fejleszt atomfegyvereket. Noha a „12 napos háborúban” izraeli és amerikai légi csapások értek iráni nukleáris létesítményeket, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter már akkor is közölte, hogy Irán folytatni kívánja nukleáris programját.

