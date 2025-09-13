Deviza
EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nemzetközi Űrállomás
Vlagyimir Putyin
űrközpont
Moszkva

Putyin felavatta a központot, ahonnan az új orosz űrállomást irányítják majd

A magyar Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomáson végzett kutatásokat júniusban, amelynek már készítik az utódját. Az új orosz űrállomás irányítóközpontjának otthont adó komplexumot szombaton avatta fel Vlagyimir Putyin elnök Moszkva nyugati részén, a város megalapításának 878. évfordulóján.
Pető Sándor
2025.09.13., 19:50

Már csak néhány évig utazhatnak a magyar Kapu Tibor nyomdokain járó űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra, az oroszok már készítik az utódját, és szombaton felavatták azt a hatalmas komplexumot, ahonnan a majdani Orosz Orbitális Állomást irányítják majd. 

Új orosz űrállomás születik, az irányítóközpontjának otthont adó komplexumot most adták át – Kapu Tibor követői már nem a Nemzetközi Űrállomásra utaznak
Új orosz űrállomás születik, az irányítóközpontjának otthont adó komplexumot most adták át – Kapu Tibor követői már nem a Nemzetközi Űrállomásra utaznak / AFP

A Nemzeti Űrközpontot Moszkva nyugati részében építették fel, a Mihail Hrunyicsev mérnök altábornagy nevét viselő Állami Űrkutatási és Gyártási Központ (GKNPC) területén, és Vlagyimir Putyin elnök szombaton nyitotta meg, az orosz főváros megalapításának 878. évfordulóján.

Telegram-csatornáján a Roszkoszmosz állami űrvállalat az MTI jelentése szerint a következőt közölte:

Az orosz űrhajózás történetében először összpontosul majd egy helyen több mint harminc vezető rakéta- és űrhajózási szervezet, ami megkönnyíti a vállalatok közötti együttműködést, és felgyorsítja az új rakéta- és űrhajózási technológiák fejlesztését.

A vállalat vezérigazgatója, Dmitrij Bakanov az ünnepségen többek közt azt is bejelentette, hogy innen irányítják majd a jövendőbeli orbitális űrállomást.

Itt lesznek az Oroszországi Föderáció összes orbitális csoportjának irányítóközpontjai, legyen szó a kommunikáció, a navigáció vagy a Föld távérzékelésének berendezéseiről

– mondta.

A komplexum teljes területe 276 ezer négyzetméter, 25 milliárd rubeles (100 milliárd forintos) költséggel épült fel, és 12 ezer munkahely létesül itt. A főépülete egy 46 emeletes, 288 méter magas, háromszög alaprajzú felhőkarcoló: egy startra kész űrhajót jelképez.

A Ra Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint Putyin a helyszínen megtekintette a Holdra juttatott Lunohod-2, a Vénusz felé indított Venyera-7 és Szojuz MS-25 űrhajó modelljeit, és videókapcsolaton keresztül megnyitotta a moszkvai metróhálózat egy új szakaszát. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
harci repülő

Drónincidens után: a NATO Lengyelországba, Moszkva északra küldött harci gépeket

Pezseg az európai légtér a szerdai lengyelországi drónincidens után.
3 perc
MOL

Gáz, kőolaj, szén – rengeteget bányásznak Magyarországon, ha másról is szólnak többnyire a hírek

Lignit már nem kell annyi, de az olaj és a gáz jöhet.
4 perc
Vlagyimir Putyin

Putyin felavatta a központot, ahonnan az új orosz űrállomást irányítják majd

A fővárosban építették fel az új orosz űrközpontot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu