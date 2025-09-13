Putyin felavatta a központot, ahonnan az új orosz űrállomást irányítják majd

Már csak néhány évig utazhatnak a magyar Kapu Tibor nyomdokain járó űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra, az oroszok már készítik az utódját, és szombaton felavatták azt a hatalmas komplexumot, ahonnan a majdani Orosz Orbitális Állomást irányítják majd.

Új orosz űrállomás születik, az irányítóközpontjának otthont adó komplexumot most adták át – Kapu Tibor követői már nem a Nemzetközi Űrállomásra utaznak / AFP

A Nemzeti Űrközpontot Moszkva nyugati részében építették fel, a Mihail Hrunyicsev mérnök altábornagy nevét viselő Állami Űrkutatási és Gyártási Központ (GKNPC) területén, és Vlagyimir Putyin elnök szombaton nyitotta meg, az orosz főváros megalapításának 878. évfordulóján.

Telegram-csatornáján a Roszkoszmosz állami űrvállalat az MTI jelentése szerint a következőt közölte:

Az orosz űrhajózás történetében először összpontosul majd egy helyen több mint harminc vezető rakéta- és űrhajózási szervezet, ami megkönnyíti a vállalatok közötti együttműködést, és felgyorsítja az új rakéta- és űrhajózási technológiák fejlesztését.

A vállalat vezérigazgatója, Dmitrij Bakanov az ünnepségen többek közt azt is bejelentette, hogy innen irányítják majd a jövendőbeli orbitális űrállomást.

Itt lesznek az Oroszországi Föderáció összes orbitális csoportjának irányítóközpontjai, legyen szó a kommunikáció, a navigáció vagy a Föld távérzékelésének berendezéseiről

– mondta.

A komplexum teljes területe 276 ezer négyzetméter, 25 milliárd rubeles (100 milliárd forintos) költséggel épült fel, és 12 ezer munkahely létesül itt. A főépülete egy 46 emeletes, 288 méter magas, háromszög alaprajzú felhőkarcoló: egy startra kész űrhajót jelképez.

A Ra Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint Putyin a helyszínen megtekintette a Holdra juttatott Lunohod-2, a Vénusz felé indított Venyera-7 és Szojuz MS-25 űrhajó modelljeit, és videókapcsolaton keresztül megnyitotta a moszkvai metróhálózat egy új szakaszát.