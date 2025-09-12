Egyszerre száz szankciót vetettek ki Oroszországra, de most már Kína se úszta meg: bajban lesz az árnyékflotta

Nagy-Britannia száz új szankciót léptetett érvénybe Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni egyre intenzívebb orosz támadások miatt — közölte az MTI.

A britek Ukrajna segítéséért húzták meg a határt, ami az oroszok árnyékflottáit és fegyverszállítmányait illeti / Fotó: Northfoto

A intézkedéssel, amelyet Yvette Cooper brit külügyminiszter jelentett be pénteken, London elsősorban az orosz olajjövedelmeket, illetve az orosz fegyveres erők számára korszerű elektronikus részegységeket szállító vállalatokat vette célba.

Radar alatt szállított az árnyékflotta

A szankciócsomag legnagyobb egyedi tételét az orosz "árnyékflottával" - vagyis a nemzetközi szankciók kikerülésével nyersanyagokat szállító orosz hajókkal - szembeni intézkedések jelentik: a londoni külügyi tárca tájékoztatása szerint a brit kormány ezúttal hetven ilyen hajóra érvényesített szankciókat. A munkáspárti brit kormány mindemellett 27 céggel és három magánszeméllyel szemben is büntetőlépéseket jelentett be.

Ukrajna és Oroszország fegyverszállítmányai

Az érintett vállalatok többsége katonai célokra - elsősorban rakéták és drónok gyártásához - használható elektronikai részegységeket szállított az orosz fegyveres erőknek. Az új brit szankciók kínai, török és azeri cégekre is kiterjednek. Yvette Cooper, aki pénteken Kijevbe látogatott, a szankciók bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte:

Oroszország csak júliusban 6500 drónnal és rakétával hajtott végre támadásokat ukrán célpontok ellen. A brit külügyminiszter szerint az orosz támadásokhoz használt drónok és rakéták száma tízszeresére emelkedett az utóbbi egy évben.

Cooper hozzátette, hogy a legutóbbi ilyen orosz támadásokban súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió kijevi képviselete is.