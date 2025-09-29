Sokkal nagyobb ellenség pusztítja Ukrajnát, mint az oroszok, csak alig beszélnek róla: Zelenszkijnek esélye sincs ellene

Ukrajna teljes adóssága augusztus végén elérte a 192,71 milliárd dollárt, ami 6,58 milliárd dolláros növekedést jelent egyetlen hónap alatt – jelentette az ukrán Pénzügyminisztérium adatai alapján az Ekonomicsna Pravda.

2025. augusztus 31-én Ukrajna államadóssága 7,95 billió hrivnya, azaz 192,71 milliárd amerikai dollár volt.

Ez forintra átszámítva mintegy 64 ezer milliárd forint.

Egyetlen hónap alatt, 2025 augusztusában Ukrajna adósságának összege hrivnyában kifejezve 177,41 milliárd hrivnyával, dollárban kifejezve pedig 6,58 milliárd dollárral nőtt.

Különösen a külső adósság a tetemes, amely 5,99 billió hrivnyát (a teljes összeg 75,34 százalékát), azaz 145,17 milliárd amerikai dollár tett ki, miközben a belső adósság csak 1,96 billió hrivnya (a teljes összeg 24,66 százaléka), azaz 47,54 milliárd dollár volt.

Ukrajna többet költ államadósságra, mint nyugdíjakra?

A lakosság számára fontos téma került elő az ukrán államadósság kapcsán: idén a kormány több mint egymilliárd hrivnyát költ az államadósság törlesztésére.

Ukrajna államadóssága gyorsan megközelíti a bruttó hazai termék (GDP) 100 százalékát, és 2025 végére átlépheti azt. A háború alatt az államadósság csaknem megduplázódott, és már most is többe kerül a költségvetésnek, mint a nyugdíjak és más szociális kiadások.

Amíg a háború folytatódik, Ukrajna továbbra is kritikusan függ a hitelfelvételtől, különösen a külső finanszírozástól, amelynek túlnyomó többsége kölcsönök formájában érkezik. Ez a függőség akkor sem fog eltűnni, ha a harcok aktív szakasza véget ér, mert az államnak még sokáig rengeteg pénzt kell költenie védelemre és újjáépítésre. Vajon lesz elég pénz az utóbbira?

Mennyivel tartozik Ukrajna?

Az ukrán Pénzügyminisztérium statisztikái szerint az állam és az állam által garantált adósság nagysága 2025 júliusának elején még 184,8 milliárd dollár értékű volt.

A szám nagysága miatt az átlagos állampolgár számára szinte semmit sem jelent, ezért célszerűbb az ukrán gazdaság méretével összehasonlítani: 2024-ben Ukrajna GDP-je 190,7 milliárd dollár volt, ami az országban egy év alatt előállított összes áru és szolgáltatás értéke.

Jelenleg az államadósság ennek az összegnek a 97 százalékát teszi ki.

A háború 3,5 éve alatt Ukrajna államadóssága csaknem megduplázódott: 2022. február elején még 95,4 milliárd dolláron állt, majd folyamatosan nőni kezdett.