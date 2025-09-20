Erre várt a világ: Kína beszáll Amerika mellé az orosz–ukrán háború befejezésébe – ha most nem lesz béke, sose

Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel, az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a Hszi Csin-pinggel folytatott pénteki beszélgetését – erről Trump beszélt a sajtónak. A világ két vezetője az ukrán béke elérésére is kitért.

Ukrán béke: Kína beszáll Amerika mellé / Fotó: AFP

Az amerikai elnök elmondta, hogy a telefonálás csaknem két órán keresztül tartott, és számos témát érintett.

Ukrán béke: Kína beszáll Amerika mellé

Donald Trump a Fehér Házban elnöki rendeletek aláírása alkalmából tartott nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Hszi Csin-pinggel a TikTok közösségi videóalkalmazás amerikai vállalatának eladásáról beszéltek elsősorban, amelyről megszületett a megállapodás.

Az elnök elmondta, hogy a világ legnagyobb befektetői közé tartozó amerikai üzleti érdekeltségek készen állnak arra, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba, de hozzátette, hogy a megállapodást aláírása még hátravan. Donald Trump úgy vélte, hogy Kína szintén azt szeretné, ha az Egyesült Államokban tovább működne a jelenleg kínai kézben lévő alkalmazás.

Amerika harap egy nagyot a TikTokból — Hszi Csin-ping és Donald Trump megegyeztek

Amerika és Kína elnökei találkozót szerveznek a TikTok amerikai tevékenységének felügyeletéről. A TikTok problémaköre már régóta fejfájást okoz Amerika kormányának, így Donald Trump most tárgyalásos úton próbál eredményt elérni.

Az Egyesült Államokban jogszabály írja elő, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance értékesítse az alkalmazás Egyesült Államokban működő leányvállalatát. A törvény amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik. Az eladásra vonatkozó határidőt az eladás sikeres lebonyolítása érdekében hivatalba lépése óta Donald Trump elnök többször elhalasztotta, azzal érvelve, hogy szeretné fenntartani a fiatalok körében népszerű videóalkalmazás működését.

Az amerikai jogszabály értelmében, amennyiben a megszabott határidőig a kínai tulajdonos nem adja el az amerikai TikTok leányvállalatot, akkor annak működését az Egyesült Államok blokkolja.

Donald Trump megerősítette, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott telefonbeszélgetésen egyetértettek az orosz-ukrán háború lezárásának szükségességében, és az amerikai elnök közölte, hogy

kínai hivatali partnere segítséget ígért abban, hogy elérjék a konfliktus végét.

Ennek részleteire azonban nem tért ki. Mindenesetre amennyiben Kína valóban beszáll a békeharcba Amerika oldalán, akkor minden eddiginél nagyobb esély látszik az orosz-ukrán háború lezárására. Kína befolyása egyértelmű Putyinnál, így Oroszországnál olyan engedményeket is képes lehet elérni, amelyeket Amerika – pláne Európa – aligha.