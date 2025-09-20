Deviza
Erre várt a világ: Kína beszáll Amerika mellé az orosz–ukrán háború befejezésébe – ha most nem lesz béke, sose

Ennek részleteire azonban nem ismertek. Mindenesetre amennyiben Kína valóban beszáll Amerika oldalán, akkor minden eddiginél nagyobb esély látszik az ukrán béke elérésére és az orosz–ukrán háború lezárására.
Hecker Flórián
2025.09.20, 08:21
Frissítve: 2025.09.20, 08:32

Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel, az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a Hszi Csin-pinggel folytatott pénteki beszélgetését – erről Trump beszélt a sajtónak. A világ két vezetője az ukrán béke elérésére is kitért.

Ukrán béke, Hszi Csin-ping
Ukrán béke: Kína beszáll Amerika mellé / Fotó: AFP

Az amerikai elnök elmondta, hogy a telefonálás csaknem két órán keresztül tartott, és számos témát érintett.

Ukrán béke: Kína beszáll Amerika mellé

Donald Trump a Fehér Házban elnöki rendeletek aláírása alkalmából tartott nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Hszi Csin-pinggel a TikTok közösségi videóalkalmazás amerikai vállalatának eladásáról beszéltek elsősorban, amelyről megszületett a megállapodás.

Az elnök elmondta, hogy a világ legnagyobb befektetői közé tartozó amerikai üzleti érdekeltségek készen állnak arra, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba, de hozzátette, hogy a megállapodást aláírása még hátravan. Donald Trump úgy vélte, hogy Kína szintén azt szeretné, ha az Egyesült Államokban tovább működne a jelenleg kínai kézben lévő alkalmazás.

Amerika harap egy nagyot a TikTokból — Hszi Csin-ping és Donald Trump megegyeztek
Amerika és Kína elnökei találkozót szerveznek a TikTok amerikai tevékenységének felügyeletéről. A TikTok problémaköre már régóta fejfájást okoz Amerika kormányának, így Donald Trump most tárgyalásos úton próbál eredményt elérni.

Az Egyesült Államokban jogszabály írja elő, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance értékesítse az alkalmazás Egyesült Államokban működő leányvállalatát. A törvény amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik. Az eladásra vonatkozó határidőt az eladás sikeres lebonyolítása érdekében hivatalba lépése óta Donald Trump elnök többször elhalasztotta, azzal érvelve, hogy szeretné fenntartani a fiatalok körében népszerű videóalkalmazás működését.

Az amerikai jogszabály értelmében, amennyiben a megszabott határidőig a kínai tulajdonos nem adja el az amerikai TikTok leányvállalatot, akkor annak működését az Egyesült Államok blokkolja.

Donald Trump megerősítette, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott telefonbeszélgetésen egyetértettek az orosz-ukrán háború lezárásának szükségességében, és az amerikai elnök közölte, hogy

kínai hivatali partnere segítséget ígért abban, hogy elérjék a konfliktus végét.

Ennek részleteire azonban nem tért ki. Mindenesetre amennyiben Kína valóban beszáll a békeharcba Amerika oldalán, akkor minden eddiginél nagyobb esély látszik az orosz-ukrán háború lezárására. Kína befolyása egyértelmű Putyinnál, így Oroszországnál olyan engedményeket is képes lehet elérni, amelyeket Amerika – pláne Európa – aligha.

De az orosz–ukrán harcok mellet szóba került a gázai helyzet is az amerikai-kínai államfői megbeszélésen.

Donald Trump előzőleg bejelentette, hogy a jövő év elején Pekingbe utazik, a kínai elnök washingtoni látogatása pedig szintén a tervek között szerepel.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy tárgyalások vannak az Egyesült Államok és Afganisztán között a bagrami légitámaszpont ismételt amerikai kézbe vételéről. Donald Trump megismételte, hogy óriási hibának tartja azt, hogy a 2021-es afganisztáni kivonulás során az amerikai erők a támaszpontot is feladták, ami a világ egyik legnagyobb teherbírású repülőgép-leszállópályájával rendelkezik.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
