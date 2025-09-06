Deviza
Nagyon nem fog tetszeni a gazdáknak, amire Brüsszel készül: Ukrajna még több élelmiszert önthet Európára – a lengyelek már ellenállak

Az Európai Bizottság júliusban megemelte az ukrán importkvótákat több termék esetében. Ukrán sajtóértesülések szerint Ukrajna és az Európai Unió a szerződés megújításán dolgoznak.
VG
2025.09.06, 06:09

Ukrajna és az Európai Unió hamarosan aláírnak egy frissített kereskedelmi megállapodást, amely kibővíti az agrárkvótákat, de megőrzi a védelmi mechanizmusokat az EU tagállamainak. Az új megállapodás várhatóan 2025 szeptember végéig lép életbe – értesült az Epravda.

Harvest season near front-line Orikhiv in southeastern Ukraine Az EU tovább növelné az ukrán élelmiszerek uniós importkvótáit
Ukrán élelmiszerek: az EU tovább növelné / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint ismert, az ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek európai kereskedelmét lehetővé tévő szabadkereskedelmi megállapodás lejárta után nagy vita robbant ki annak kapcsán, hogy Kijev kapjon-e további engedményeket. Brüsszelben végül olyan döntés született, amely az ukrán importkvótákat emelte meg több termék esetében.

A júliusi megállapodás szerint az alábbi mezőgazdasági termékek vámmentes importja bővült az EU felé:

  • Cukor: 20 ezer → 100 ezer tonna
  • Baromfi: 90 ezer → 120 ezer tonna
  • Tojás: 6 ezer → 18 ezer tonna
  • Méz: 6 ezer → 35 ezer tonna

További termékek – például vaj, tejpor, glutén, árpadara, zab – esetében a kvóták az elmúlt évek legmagasabb szintjére emelkedtek. Az új megállapodás tovább növelné a fenti számokat, például a cukor kvótájánál is. Az árpa esetében 350 ezerről 450 ezer tonnára nőhetne a limit.

A szerződés részletezi a védőintézkedések mechanizmusát is, amely lehetővé teszi az EU-tagországoknak, hogy ideiglenesen korlátozzák bizonyos termékek behozatalát. Lengyelország már jelezte, hogy élni kíván ezzel az eszközzel a helyi gazdák védelmében.

Ukrán tojászápor Európára: fél év, duplázódó export
Egy év alatt megduplázta Ukrajna a tojásexportját, a kivitel iránya pedig más kontinensekről Európára tevődött át. Miközben az ukrán tojásexport dübörög, a belföldi áremelkedés miatt a monopóliumellenes hatóság is vizsgálódott, és versenytörvénysértésre utaló jeleket talált.

