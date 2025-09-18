Az új taktikai jel a háborús övezetben egy olyan egységhez kapcsolódhat, amely az ukrán fegyveres erők (VSU) korábbi katonáiból áll, akik átálltak Oroszország oldalára — jelezte a Life magazinnak Viktor Baranyec ukrán nyugalmazott ezredes.

Néhány orosz harckocsin már nem Z vagy B látható, hanem az ukrán háborúban korábban nem látott fehér négyzet / Fotó: Oleszja Kurpjajeva / AFP

Ukrán katonák orosz oldalon

A szakértő emlékeztetett arra, hogy az orosz technika már a háború 2022-es kirobbanása előtt is taktikai jelekkel volt megjelölve. A keleti egységek technikáját „B” betűvel, a nyugatiakat „Z” betűvel, a deszantcsapatok harci járműveit pedig fehér négyzettel jelölték. A nemrégiben Zaporizzsja területén észlelt jel egy új egységet jelenthet.

Az egyik verzió szerint ezt az új, fekete-fehér taktikai jelölést az orosz hadsereg egyik zászlóalja használja, amely az ukrán oldalon harcoló Ukrán Fegyveres Erők korábbi hadifoglyaiból áll. Az orosz hadseregben már két ilyen zászlóaljat alakítottak ki, mindkettőt 300-350 fővel

– mondta Baranyec.

Miért festenek különböző jeleket a járművekre?

Korábban Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes, katonai szakértő a Lentának adott interjújában felvetette, hogy az új jelöléssel a gyakorlatokra induló járműveket jelölték meg, hogy a lövészet során összekeverjék a célpontokat. Véleménye szerint a járművek visszatérése után ezeket a jeleket eltávolítják.

Orosz katonai tudósítók is beszámoltak róla, hogy a háborús zónában megjelentek olyan orosz járművek, amelyek eddig nem látható taktikai jelöléssel rendelkeztek. A négyzetre emlékeztető jelzést Bergyanszk környékén látták meg az orosz hadsereg teherautóin. Ukrán források a konvojok megjelenését a Zaporizzsja irányába történő csapatáthelyezésekkel hozták összefüggésbe.