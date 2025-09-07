Soha nem látott dróntámadás érte Kijevet: lángokban áll az ukrán kormány épülete

Vasárnap éjszaka ismét Kijevet támadták az oroszok, azonban először fordult elő a háború három és fél éve alatt, hogy megrongálódott az ukrán kormány épülete.

Ukrán kormány épülete: megrongálódott az eddigi legnagyobb dróntámadásban

Először fordult elő, hogy a kormány székhelyének teteje és felső emeletei ellenséges támadás következtében megrongálódtak

– jelentette ki Julia Szvidirenko miniszterelnök a Telegramon, ahol képeket tett közzé a lángokról, amelyek az elnöki palota és a parlament közelében álló impozáns épület homlokzatából törtek elő. Az ukrán légierő a Telegramon közölte, hogy Oroszország éjszaka 805 drónnal és 13 rakétával vette célba Ukrajnát, az ukrán védelmi egységek 751 drónt és négy rakétát lőttek le.

Ez volt a legnagyobb számú dróntámadás, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője elmondta, hogy egy csecsemő holttestét a Darnickij kerületben, egy négyemeletes lakóház romjai közül emelték ki. Hozzátette, hogy egy fiatal nő is meghalt a Dnyipro folyótól keletre fekvő kerület elleni támadásban. Az állami vészhelyzeti hatóságok szerint 18 ember megsebesült az éjszakai támadásban, amely tűzvészt okozott az egész városban.

Lakóépület is megsérült Kijevben

Korábban Vitali Klicsko kijevi polgármester elmondta, hogy egy idős nő meghalt egy óvóhelyen, és a sérültek között volt egy terhes nő is.

Az állami vészhelyzeti hatóságok szerint tűz ütött ki az orosz dróntámadásban eltalált kerületben található lakóépület négy emeletéből kettőben, amelynek szerkezete részben megsemmisült.

Klicsko és a vészhelyzeti tisztviselők szerint a nyugati Szvjatosinszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület több emelete is részben megsemmisült. A kijevi polgármester hozzátette, hogy a lezuhant drón roncsai tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépületben és további két kilencemeletes épületben.

Közép-Ukrajnában áramszünet volt a támadások miatt

Több tucat robbanás rázta meg a közép-ukrajnai Kremencsukot is, ami miatt egyes területeken áramszünet alakult ki, és megrongálódott a Dnyipro folyón átívelő híd - közölte Vitalij Maleckij polgármester a Telegram közösségi oldalon.