tojáspiac
agrárimport
Ukrajna

Ukrán tojászápor Európára: fél év, duplázódó export

Egy év alatt megduplázta Ukrajna a tojásexportját, a kivitel iránya pedig más kontinensekről Európára tevődött át. Miközben az ukrán tojásexport dübörög, a belföldi áremelkedés miatt a monopóliumellenes hatóság is vizsgálódott, és versenytörvénysértésre utaló jeleket talált.
VG
2025.09.01., 08:03

Az idei év első felében Ukrajna 64,8 ezer tonna tojást exportált, ami 96 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában kivitt mennyiséget – közölte az Ukrán Vámhivatal. A Poultry World úgy fogalmazott cikkében, hogy a trend fő mozgatórugója állítólag az európai eladások szárnyalása. A vámhivatal számításai szerint az exportbevétel 160 százalékkal, 87,5 millió dollárra ugrott meg. Az év első felében az ukrán tojásexport 14 százaléka Horvátországban, 12,9 százaléka az Egyesült Királyságban, 10,9 százalékban Spanyolországban landolt.

Laying Hens Intelligent Ecological Breeding, ukrán tojásexport
Az ukrán tojásexport fő iránya Európa lett / Fotó: NurPhoto via AFP

Irányt váltott az ukrán tojásexport

Az elmúlt években az ukrán tojásexport jelentős földrajzi eltolódáson ment keresztül, lényegében a Közel-Keletről és Ázsiáról az európai piacra helyeződve át. „A háború elején minden exportláncunk megszakadt” – nyilatkozta Julia Flerova, a Jaszenszvit, az Ovostar Union, az egyik vezető tojás-előállító leányvállalatának vezérigazgatója egy kijevi iparági konferencián. Később a termékek mozgása újraindult, de teljesen más módon. A cég korábban sokat exportált a Közel-Keletre és Afrikába, most viszont már főként Európában értékesít tojást – tette hozzá.

Páratlan üzletet kötött Ukrajna: övék a hatalmas élelmiszeripari vállalat – Ursula von der Leyenék jóváhagyták
Az ukrán MHP mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalat lezárta a spanyol Grupo UVESA baromfi- és sertéshústermelő több mint 92 százalékának felvásárlását – jelentette be az ukrán vállalat. Az MHP ügyletének az Európai Bizottság is zöld utat adott.

Az európai piacszerzés egyszerűsíti az ukrán exportőrök dolgát, hiszen általánosságban elmondható, hogy európai irányban a logisztika egyszerűbb. Ugyanakkor az is igaz, hogy 

az ukrán tojás-előállító vállalatok bizonyos nehézségekbe ütköztek az EU-tagállamok szabályozási követelményeinek teljesítése ügyében.

Flerova szerint ráadásul még az EU-n belül is minden tagállamnak megvannak a saját árnyalatai a terméktanúsítás területén. Ez a cégvezető szerint azt jelenti, hogy nem lehet egyetlen szabvány szerint tojást exportálni például 

  • Hollandiába, 
  • Belgiumba vagy 
  • Svédországba, 

mivel eltérek a speciális követelményeik.

Emelkedő belföldi árak, versenyellenes magatartás

Emellett a logisztikai kihívások a belföldi piaci eladásokat is befolyásolták. 

Az infrastruktúra, a közlekedési útvonalak károsodása és a területek ideiglenes megszállása miatt lehetetlen termékeket szállítani egyes frontvonalbeli övezetekbe, és rendkívül nehéz például Harkivba 

– mondta. Idén a tojásárak emelkedtek Ukrajnában, amiben egyik kulcsfontosságú tényező a bővülő export. Idén júniusban az átlagos tojásárak 59,2 százalékkal voltak magasabbak az előző évihez képest, ennek fényében az Ukrán Monopóliumellenes Ügynökség arról számolt be, hogy a két legnagyobb ukrán tojás-előállítónál versenytörvénysértésre utaló jeleket talált.


 

