Ledolgozná az urán terén meglévő hátrányát az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok felpörgetné az urán belföldi kiteremlését, egyúttal a készletek felhalmozását. Az urántartalék helföldi forrásokra támaszkodó növelésével a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány célja lényegében hasonló, mint más, kritikus fontosságú nyersanyagok, illetve a ritkaföldfémek esetében: csökkenteni a függőséget a külföldi beszállításoktól. Van, aki ezért máris a Manhattan-terv 2.0-ról beszél az amerikai törekvések kapcsán.
VG
2025.09.24, 17:39

Az Egyeült Államoknak növelnie kell stratégiai urántartalékát, ezzel csökkentve az orosz ellátásnak való kitettséget, valamint hosszú távon is növelve az elkötelezettséget a nukleáris energia iránt. Ezt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter jelentette ki néhány napja. Ezek a kijelentések a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány eddigi működése alapján nem meglepők. Trump elnök ugyanis azt szeretné elérni, hogy letörje országa kitettségét a fontos nyersanyagok kapcsán a külföld irányába, emellett felpörgetné az energiaipart annyira, hogy még az európai igények legalább részbeni kiszolgálását is lehetővé tegye – írja az Origo. Ezek közé a törekvések közé pedig illeszkedik a nukleáris fűtőanyag tartalékának növelése.

urán - CANADA-MINE-URANIUM-NUCLEAR-FRANCE-COMPANY-AREVA
Bányadömper egy kanadai uránbányában (illusztráció) / Fotó: AFP

Többre és még többre van szükség uránból

Az urán kritikus fontosságú üzemanyag a nukleáris energia hasznosításában. Az Origo kitér rá, hogy az Egyesült Államoknak a szövetségi adatközlés alapján 2023-ban nagyjából 14,5 ezer tonnára volt szüksége uránból az atomerőműveihez, ennek lényegében elenyésző hányadát fedezték belföldi kitermelésből (az importarány drasztikus növekedése az 1980-as évek elejére datálható). A belföldi kitermelés jelenleg messze nem képes fedezni a 94 amerikai nukleáris reaktor igényelte uránmennyiséget, mivel az ország területén egyetlen urániumbánya működik, a White Mesa Mill Utah államban (ahol ritkaföldfémeket is kitermelnek).

2024-ben az Egyesült Államok mintegy 22,6 ezer tonna uránt vásárolt, miközben belföldi termelése mindössze 307 tonna volt.

A kitettség e téren különösen Oroszország irányába erős. Az amerikai atomerőművekkel állítják elő a felhasznált villamos energia mintegy ötödét, melyekben a fűtőanyag nagyjából negyede oroszországi eredetű.

Az amerikai elmaradás a felhalmozott tartalékok mennyiségében is látszik: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) 2024-es adatai szerint 

  • az amerikai atomerőművek üzemeltetői körülbelül 14 hónapra elegendő uránkészlettel rendelkeznek, míg
  • az Európai Unió létesítményei 2,5 évre elegendő tartalékkal bírnak;
  • a kínai atomerőművek pedig 12 évnyi, a jelenlegi termelésnek megfelelő készlettel rendelkeznek.

A belföldi urántermelés és -tartalékolás felpörgetésére vonatkozóan tett kormányzati kijelentések kapcsán több iparági szereplő máris Manhattan-terv 2.0-át emleget (noha az eredeti, 1942-ben elindított Manhattan-tervnek elsődleges célja az amerikai atombomba kifejlesztése és előállítása volt, a versenytárs hatalmakat megelőzve).

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
