Fillérekért lehet elutazni a világ legdrágább helyeire: egyszerű a módszer

Az olyan platformok, mint a SpareFare, a Transfer Travel és a Roomer kizárólag arra szakosodtak, hogy az utazni vágyók akár töredék áron átvehessék mások vissza nem téríthető repülőjegyeit, szállodai foglalásait vagy egész nyaralását.

A luxusnyaralóhelyek közül az utazni vágyók egyik kedvence a Maldív-szigetek. Fotó: Only France via AFP

Az utazni vágyók közül a legrugalmasabbak járnak a legjobban

Egyelőre teljesen legális másvalaki vissza nem téríthető utazását megvásárolni az olyan internetes piactereken, mint a SpareFare, a TransferTravel vagy a Roomer. És a szálláshelyek is általában könnyedén engedélyezik a névváltoztatást, vagy akár az időpont áthelyezését is.

Ezek az oldalak azonban leginkább a spontaneitást jutalmazzák; a legjobb ajánlatok a legrugalmasabb utazóknak jutnak. Általában ugyanis 20-30 százalékkal kedvezményesebbek az itt hirdetett csomagok, de a last minute utakat akár fél áron, sőt olykor még olcsóbban is megcsíphetjük.

