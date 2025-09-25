Deviza
Kész, ennyi volt: elfogyott a benzin Oroszország kulcsfontosságú területén, amit Ukrajnától vettek el – az emberek elkezdtek haragudni Putyinra

A Krímben szeptember 24. óta minden üzemanyag, még a legdrágább A100-as benzin is teljesen eltűnt a kutakról. Az üzemanyaghiány súlyosan érinti a lakosságot és a vállalkozásokat, miközben a helyi közlekedés gyakorlatilag megbénult.
VG
2025.09.25., 06:05

Oroszország többi részéhez hasonlóan a Krím félszigeten is minden eddiginél komolyabb üzemanyaghiány alakult ki, a benzinkutak pedig teljesen kifogytak a benzinkészletekből.

üzemanyaghiány
Az üzemanyaghiány súlyosan érinti a lakosságot és a vállalkozásokat, miközben a helyi közlekedés gyakorlatilag megbénult / Fotó: AFP

Egy helyi emberi jogi aktivista, a #LiberateCrimea kampány résztvevője a helyi Krym.Realii hírportálnak elmondta, hogy a helyzet az elmúlt tíz napban fokozódott, és szeptember 24-re teljesen tarthatatlanná vált: 

Még a benzinkutak egy része is kénytelen bezárni, mivel nem akarják feleslegesen fizetni az alkalmazottakat.

A hiány a lakosság mellett a vállalkozásokat is sújtja: a közszféra ugyan minimális élelmiszer-ellátást kap, de a magáncégek komoly károkat szenvednek a szállítási lehetőségek összeomlása miatt. Az utak jelentősen kiürültek, a minibuszok túlzsúfoltak, és sokan nyíltan a Kreml vezetését hibáztatják a kialakult helyzetért. A taxik elérhetősége drámaian csökkent, és a sofőrök többsége az akkumulátorok túlterheltségével küzd – mondta az aktivista.

A krími kormány vezetője, Jurij Gocsanyuk korábban arról tájékoztatott, hogy a hiány oka az orosz olajfinomítók termeléscsökkentése, ami miatt a félszigetre szállított üzemanyag mennyisége kisebb. A krími gazdák és vállalkozások számára a helyzet különösen kritikus, mivel a hiány veszélyezteti a vetési szezont, és a benzinkutakon tapasztalt áremelkedés minden eddiginél gyorsabb ütemű.

Országszerte probléma az üzemanyaghiány

A krími helyzet nem egyedülálló: Oroszország más részein is üzemanyaghiány lépett fel az ukrán dróntámadások miatt, amelyek legalább tíz olajfinomítót érintettek, így az ország teljes olajfinomító-kapacitásának 17 százaléka esett ki. A támadások következtében a benzinárak rekordot döntöttek, és a hiány régiónként eltérő mértékben okoz pánikot az orosz lakosság körében.

Csak most jött rá Putyin, Ukrajna hátba támadta: akkora a pusztítás, hogy már pánikközeli a helyzet Oroszországban

Oroszországban bekövetkezett a korábban szinte elképzelhetetlen forgatókönyv. A hatalmas olajkitermelő országban hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, miután ukrán dróntámadások miatt az olajfinomítók egy része leállt. Az üzemanyaghiány a távolabbi régiókban a legégetőbb.

 

