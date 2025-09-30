Fellázadtak a cégvezetők, köszönik, ennyit kértek az országból: élesben zajlik előttünk, hogy mit okoz a Tisza Párt által is tolt, bukott koncepció – a baloldal tapsol

„Hatalmas nagygyűlést” szerveznek egypár napon belül a francia üzleti élet vezetői a vagyonadó ellen, amelytől rettegnek az ultragazdagok, de teljes mellszélességgel támogatja a baloldal és a közvélemény, így egyre nagyobb nyomás nehezedik Sébastien Lecornu kormányfőre, hogy bevezesse a költségvetési deficit csökkentése érdekében.

Valamilyen formában alighanem visszatér a vagyonadó Franciaországban / Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem Franciaországról lenne szó, ha a munkaadók legnagyobb szövetsége, a MEDEF tervezett tüntetése precedens nélküli lenne: 1982-ben több mint húszezer vállalatvezető tiltakozott az akkori szocialista államfő, Francois Mitterrand politikája ellen.

A tervezett tiltakozás azonban a Le Monde tudósítása szerint mutatja, mennyire komolynak tartják most a fenyegetést, és nem ok nélkül. A költségvetési vitákat Francois Bayrou miniszterelnök kormányának szeptember 8-i összeomlása óta Gabriel Zucman közgazdász javaslata uralja, amely szerint a 100 millió eurót meghaladó vagyonnal rendelkező háztartásokra évi 2 százalékos vagyonadót kell kivetni.

Az ötlet hatalmas felháborodást váltott ki messze nagyobb körben annál 1800 szupergazdagnál, akiknek ezt az adót fizetniük kellene.

Minden oldalról erősödik a nyomás a kormányfőn

Lecornunek egyelőre még nincsen kormánya, és nem nyilatkozott arról, hogy mi a terve a költségvetéssel, amelybe az elődje is belebukott, de valamit tennie kell, mert Olaszország helyett immár Franciaország lett az eurózóna robbanáspontja, amelyet a tartós politikai válság pénzügyi káoszba taszított.

Rekordot jelentő 3400 milliárd euróra , a GDP 115,6 százalékára duzzadt az államadósság, a költségvetési deficit tavaly 5,8 százalékra emelkedett a 2023-as 5,4 százalékról. A Bayrou által 2026-ra javasolt 44 milliárd eurós kiadáscsökkentés ellen két hatalmas tüntetéssorozattal és sztrájkkal tiltakoztak a franciák szeptemberben.

Elegük van a vagyoni egyenlőtlenségből / Fotó: AFP

A közvélemény szerint nem őket kellene tovább nyúzni, hanem jobban megadóztatni a gazdagokat. A nyomás ennek érdekében nem csupán balról, hanem a radikális jobboldal és a saját centrista szövetségesei részéről is egyre jobban erősödik a 39 éves új kormányfőn.