Vége: bezár a nagy acélgyár Erdélyben, már nem bírta fizetni a rezsit – százak állása szűnik meg

Az ArcelorMittal acélipari vállalat véglegesen bezárja az energia- és építőipar számára profilokat és szögvasakat gyártó vajdahunyadi üzemét – jelentette be pénteken a vállalat vezetősége.
„Ez a nehéz döntés egy hosszabb, rendkívül nehéz piaci helyzetet követően született, amelyet a nagyon magas villamosenergia-árak és az EU-n kívüli olcsó importtermékek miatti növekvő nyomás okozott. Ennek eredményeként a vajdahunyadi ArcelorMittal már nem képes hatékonyan versenyezni a hazai, európai és nemzetközi piacokon, és olyan pontra jutott, ahol már nem tudja tovább kiegyensúlyozni a további pénzügyi veszteségeket” – idézi az Agerpres a vállalat közleményét.
Az ArcelorMittal az elmúlt évben többször leállította ideiglenesen a termelését, és ezekre az időszakokra kényszerszabadságra küldte alkalmazottait. Legutóbb idén februárban függesztették fel a termelést az üzemben. A 477 alkalmazottat foglalkoztató vajdahunyadi gyárban szeptember 5-én ismét leállt a termelés, a munkásokat kényszerszabadsága küldték.
Mircea Bordean, az Acélipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke azt nyilatkozta, hogy az acélgyárból elbocsátott alkalmazottak a vállalatnál eltöltött szolgálati idejük alapján végkielégítést kapnak, amelyet egy összegben fizetnek ki nekik.
Az ArcelorMittal vajdahunyadi üzeme az elmúlt tíz évben nyolcszor volt veszteséges. 2024-ben az árbevétele 19 százalékkal maradt el az előző évitől, 511,583 millió lej (39,5 milliárd forint) volt, a vesztesége pedig 111,541 millió lej (8,6 milliárd forint).
Az indiai ArcelorMittalnak a vajdahunyadin kívül még három üzeme van Romániában.
