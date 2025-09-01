Vészjósló: Trump embere mondta ki – olyan per szakadt a nyakukba, ami véget vethet Amerikának

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett „kölcsönösségi alapú vámok”, valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében. Arra a pénteki bírósági ítéletre reagált, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.
A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány „pusztító hatással jár” az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.
Peter Navarro a szövetségi fellebbezési bíróság pénteken hozott határozatát „pártos igazságtalanságnak” mondta. A határozatot mellett szavazó bírákat „taláros politikusoknak” nevezte, és kijelentette, hogy a hétből hat bíró demokrata párti. Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kisebbségbe került bírók által megfogalmazott különvélemények „nagyon erősek”, és megmutatják, hogy a végső jogi fórum, a Legfelsőbb Bíróság előtt milyen érvek mellett lehet elérni, hogy a vámok életben maradhassanak.
Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti
– fogalmazott.
A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7-4 arányban pénteken úgy találták, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.
A bírói tanács ugyanakkor október 14-ig engedte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán pénteken megjelent állásfoglalásában élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.
Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben, elsősorban fentanil-csempészetben érintettnek talált országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.
Komoly csapás érte Donald Trump gazdaságpolitikai törekvéseit:
a washingtoni székhelyű Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság pénteken kimondta, hogy az április óta bevezetett új vámok többsége törvénytelen. A bírói testület 7-4 arányban úgy döntött, hogy az elnök túllépte a hatáskörét, mivel a „gazdasági vészhelyzet”, amelyre hivatkozva életbe léptette az intézkedéseket, „valójában nem áll fenn”.
