Összekötötték Magyarországot Ukrajnával, mostantól él az új vasúti kapcsolat – évtizedeken át szünetelt, így járnak mától a vonatok

Hosszú évtizedek után ismét létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés Budapest, valamint a kárpátaljai Beregszász és Ungvár között, ami jól mutatja, hogy a feszültségek dacára folyamatos az együttműködés a magyar és az ukrán hatóságok között — közölte a tárca tájékoztatása szerint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Csapon.
A miniszterhelyettes arról számolt be, hogy Kárpátalját rákapcsolták az európai vasúti hálózatra azáltal, hogy mostantól közvetlen járattal lehet eljutni Ungvárról Budapestre és azon keresztül Bécsbe, illetve Beregszászról is elindul a vasúti összeköttetés Budapest irányába, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa.
Munkács és Budapest között már korábban, egy éve Kijev és Budapest között, a mai nappal pedig Ungvár és Beregszász, illetve Budapest között indul meg a vasúti összeköttetés
– jelentette be.
„Ez hatalmas előrelépés Kárpátalja egésze és különösen a kárpátaljai magyarok számára” – emelte ki. Magyar Levente aláhúzta, hogy a két ország között fennálló politikai feszültségek, ellentétek, éles viták mellett is folyamatos a párbeszéd és az együttműködés annak az érdekében, hogy a közös határszakasz minél könnyebben és minél több ponton átjárható legyen.
Ez mindkét ország, mindkét nemzetgazdaság, de elsősorban is a határrégióban élő sok százezer ember érdeke
– mondta. Majd példaként említette, hogy az elmúlt év folyamán megnyílt egy új határátkelő, továbbá létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés a két főváros között.
Az ukrajnai rendeződéssel Záhony is visszakapná korábbi szerepét.
„Ha az emberek könnyebben, zavartalanul tudnak egymáshoz eljutni, akkor az megkönnyíti az életet és alulról oldja a politikai feszültséget is, ami kialakult a két ország között” – tette hozzá. Az államtitkár végezetül hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra-fejlesztés mellett Magyarország folytatja kiterjedt humanitárius segítségnyújtási programját is Ukrajna-szerte.
„Ennek jegyében most Ungváron, Kárpátalja fővárosában újult meg egy sportkollégium, amely olyan középiskolás fiatalokat fogad, akik kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket Belső- vagy Kelet-Ukrajnában, és itt Kárpátalján keresni menedéket a sportban és abban a biztonságban, amit ez a megye a néhány héttel ezelőtti bombázások ellenére a mai napig magáénak tud” – közölte.
Magyarország és a magyar nép a háború sújtotta Ukrajnát és a háború borzalmait elszenvedő ukrán népet humanitárius segítségnyújtás formájában támogatja a háború első napjától, és fogja mindaddig, amíg arra szükség lesz
– összegzett.
Magyar Levente a látogatása során többek között Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminiszter-helyettessel, Viktor Mikitával, az elnöki hivatal helyettes vezetőjével, Miroszláv Zoltánovics Bileckijjel, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetőjével és Román Szárájjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével is egyeztetett.
