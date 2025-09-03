Különleges módon bővíti gasztronómiai kínálatát a Vatikán: bort és olajat termel a Szentszék – ez áll a hátérben

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájáról kapja a nevét a vörösbor és az olívaolaj, amelyet Castel Gandolfo vatikáni birtokain termelnek a több mint húszhektáros mintagazdaságban, amelyet XIV. Leó avat fel – jelentették be a helyszínen tartott sajtóismertetőn. XIV. Leó pápa pénteken nyitja meg hivatalosan a Borgo Laudato si nevű mezőgazdasági területet, amely a Rómától alig harminc kilométerre található Castel Gandolfo pápai birtokainak részét képezi.
Az avatási ünnepségen Andrea Bocelli és fia, Matteo énekel.
A Laudato si, vagyis Áldott légy kifejezés Szent Ferenctől ered, és Ferenc pápa is ugyanezt a kezdősort adta a 2015-ben megjelent enciklikájának, amely a teremtett világ védelméről szólt.
Az idén áprilisban elhunyt egyházfő akarata volt, hogy a Castel Gandolfó-i pápai birtokon olyan agrártevékenység induljon, amely a természetet és az emberi méltóságot is tiszteletben tartja.
„Az Áldott légy gazdaságban újfajta, fenntartható, a klímaváltozásnak ellenálló szőlő- és olívabogyó, valamint méztermesztés zajlik” – ismertette a gazdaságért felelős Fabio Baggio bíboros az előzetes sajtólátogatáson. Az első szüretet 2027-ben tervezik, és a borra és olajra is a Laudato si címke kerül.
A gazdaságban zöldenergiát használnak, takarékos csepegtetős öntözési rendszereket, minimálisra igyekeznek csökkenteni a hulladéktermelést.
Már negyvenen dolgoznak a birtokon, és a Vatikán munkalehetőséget adott egykori elítélteknek és rehabilitált kábítószerfüggőknek. A gazdaság falai között védelemre találnak a családon belüli erőszak elől menekülő nők is.
A birtok büszkeségének számít a modern oktatási központ, ahova évente két-háromezer diákot várnak az általános iskoláktól az egyetemekig, valamint továbbképzést kívánnak nyújtani nemzetközi vállalatok számára is.
A Castel Gandolfóban kiépített rezidenciát a 16. század óta használják a pápák, elsősorban nyári pihenésük időszakában. Az ókorban Domitianus császár villája állt ugyanitt.
Castel Gandolfo a második Vatikánnak számított II. János Pál és XVI. Benedek pápaságának éveiben, miközben Ferenc pápa még a forró nyári hónapokban sem vonult ide vissza. XIV. Leó idén júliusban és augusztusban is „kiköltözött” az Albano-tó partján emelkedő pápai palotába, amelyet gyönyörű park övez számos régészeti emlékkel, valamint kortárs művészeti alkotással.
A teljességében ötvenöt hektáros park, benne a mezőgazdasági területtel, nyitott lesz a közönség előtt: a Vatikán évi 250 ezer látogatóval számol.
