A virtuális olajlelőhely: Szaúd-Arábia a videójáték-ipar éllovasa lenne

Szaúd-Arábia állami befektetési alapja, a Public Investment Fund (PIF) jelentős összegeket fektet be a videojáték-iparba, hogy diverzifikálja az olajexportról ismert ország gazdaságát. Ennek érdekében a PIF létrehozta a Savvy Games Group nevű céget, ami 2025 augusztusig 50 milliárd szaúdi riált (közel 4,5 ezermilliárd forint) fektetett be játékfejlesztésbe és -kiadásba.

Szaúd-Arábia a videójáték-ipar élvonalába tör e-sport és fejlesztési nagybefektetéseivel / Fotó: FarisFitrianto / shutterstock

Ennek részeként Savvy helyi stúdiókat hozott létre Rijádban és sorra kebelezi be az iparágban lévő cégeket, illetve részesedést szerez a vállalatokban. Például a főleg Pokémon Go miatt ismert Scopely 4,9 milliárd dollárért került a Savvy tulajdonába. A 2023-ban megkötött üzlet megtérült, ugyanis a Scopely szerint több mint 50 százalékos éves növekedési ütemmel büszkélkedhet, ami messze meghaladja a globális iparági átlagot.

A vállalat 2024-ben több mint 10 milliárd dolláros összesített bevételt generált, ami főleg a Monopoly Go, a Pokémon Go és a Star Trek Fleet Command mobiljátékoknak köszönhető. Rijád várakozása szerint a szektor 2030-ra több mint 50 milliárd szaúdi riállal járul hozzá a gazdasághoz és közel 39 ezer új munkahelyet teremt a közel-keleti országban.

A Savvy egyébként más cégekben is rendelkezik részesedéssel, többek között a Nintendo 7,54 százalékát, míg Embracer Group 8,3 százalékát birtokolja, valamint megszerezte az ESL FACEIT Group-ot, ami a világ legnagyobb e-sport vállalata. Ráadásul Szaúd-Arábia nagy e-sport eseményeknek ad otthont, mint az E-sportok Világkupája és a 2027-es Olimpiai E-sport Játékokat is itt rendezik.

Szaúd-Arábia diverzifikálja gazdaságát

Az olajmonarchia évek óta a gazdaság több lábra állításán dolgozik, hogy függetlenedjen az olajeladásoktól. Ennek elérésére megalkotta a Vízió 2030 programot, amelynek keretében rengeteget költ a turizmus népszerűsítésére, valamint befektetett a videójáték-iparba és a filmgyártásba, miközben megalomán projekteket is előszeretettel finanszíroz.

Ennek már látszik a hatása, mivel Szaúd-Arábia gazdasága tavaly 1,3 százalékkal nőtt, a nem olajipari tevékenységek 4,3 százalékkal bővültek, míg az olajszektor 4,5 százalékkal zsugorodott. A nem olajipari export 2024-ben elérte a rekordot jelentő 137,29 milliárd dollárt, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.