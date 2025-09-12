Megint mit művelt Kína: olyan hidat épített, aminek csodájára jár a világ – fogják a fejüket a mérnökök

Kína újabb mérnöki rekorddal hívta fel magára a figyelmet: kedden átadták a forgalomnak a Csangcsou és Tajcsou városait összekötő Csangtaji Jangce-hidat, amely a világ leghosszabb ferdekábeles hídja. Az építmény 10,3 kilométer hosszú, főnyílása pedig 1208 méteres – ezzel maga mögé utasította a korábbi rekorder, oroszországi Russzkij-hidat. Az átkelő a két város közötti utazási időt több mint egy óráról mindössze 20 percre csökkenti.
A hat éven át tartó építkezés során több világelső technikai megoldást is alkalmaztak. A híd a Jangce első olyan átkelője, amelyen egyszerre fut gyorsforgalmi út, közút és elővárosi vasút. Az alsó szinten ráadásul aszimmetrikus kialakítást választottak: az egyik oldalon 200 km/órás sebességre tervezett vasút halad, a másikon közúti forgalom. Ez az elrendezés eddig nem létezett nagy fesztávú hidaknál.
A tervezőknek komoly kihívásokkal kellett szembenézniük:
a vasúti pálya háromszor akkora terhelést jelent, mint az úttest, ezért az egyensúly biztosítása különleges megoldást kívánt.
Qin Sunquan vezető mérnök elmondta: a kábelfeszítéseket módosították, majd a híd elemeit előre kalibrálták, hogy összeillesztés után a szerkezet magától kiegyenesedjen.
A kivitelezéshez egyedi eszközöket is kifejlesztettek: például műholdas vezérlésű darut, amely milliméteres pontossággal helyezte el a több száz tonnás elemeket. A híd tornyai gyémánt alakúak, acél és beton kombinációjából készültek a stabilitás érdekében, a szerkezet rugalmas csatlakozókat kapott a hőmérséklet-ingadozásokhoz.
A Jangce mentén jelenleg körülbelül 150 híd található, és
Kína célja, hogy 2035-re átlagosan 12 kilométerenként legyen egy átkelő a folyó mentén.
A világ leghosszabb felfüggesztett hídja továbbra is a törökországi 1915 Canakkale, 2023 méteres főnyílással, de a most átadott Csangtaji Jangce-híd a ferdekábeles kategóriában új világrekordot állított fel – egyszerre közlekedési, gazdasági és mérnöki mérföldkövet jelentve.
Kína 152,2 kilométer hosszú autópályát épít az ország délnyugati részén fekvő Kujcsou tartományban. A régió magas hegyeiről ismert, ami nem könnyíti meg a munkálatokat, így például kénytelenek voltak kettévágni dombokat, kisebb hegyeket. Ez egyébként nem szokatlan megoldás, mivel olcsóbb, mint egy alagút kialakítása.
A terepviszonyok a költségeket is megdobják, az elemzők szerint a teljes beruházás összege 24,3 milliárd jüan körül alakulhat, ami kicsivel több mint 1149 milliárd forint. A legnagyobb figyelmet az egyelőre csak Huajiang Grand Canyon Bridge nevű híd kapja, amit 2022. január óta építenek, és a tervek szerint idén fejezhetik be.
