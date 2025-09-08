Deviza
Dunacsúny
Tomás Taraba
vízerőmű
Szlovákia
tanulmány

Új vízerőmű épülhet a Dunán

A pozsonyi Dunacsúnnál új vízerőmű épülhet az erről kiadott környezetvédelmi engedély alapján – számol be az Új Szó. A beruházás 2028-ban indulna, a vízerőmű működtetéséhez nem kell duzzasztani a Dunát. A projekt nem sérti az 1995-ös magyar–szlovák megállapodás vízhozamra vonatkozó részét.
2025.09.08., 08:45
Fotó: shutterstock

Új vízerőmű építését engedélyezte a szlovákiai környezetvédelmi minisztérium a pozsonyi Dunacsúnnál (Cunovo) – derül ki a környezeti hatástanulmány eredményeiből – idézi a szlovákiai TASR hírügynökséget az Új Szó. A beruházás a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat hatáskörébe tartozik, a vízerőmű legalább 50 millió euróba fog kerülni a becslések szerint.

vízerőmű
Az új vízerőmű a meglévő közelében épül majd / Fotó: Jozin / Shutterstock

Nem csökken a Magyarországra érkező vízmennyiség

„Az új dunacsúni vízerőmű, melynek névleges teljesítménye 14,83 megawatt, egy kisebb kerületi város teljes áramellátását biztosíthatja. Az is fontos, hogy megújuló energiaforrásból termelné az áramot” – állapította meg Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. A projekt nem sérti a Szlovákia és Magyarország között 1995-ben kötött megállapodást a Duna és a Mosoni-Duna vízhozamának biztosítása kapcsán.

A halak is megússzák

A hatástanulmányban a minisztérium 22 olyan műszaki intézkedést írt elő a vállalatnak, amelyek elhárítják vagy csökkentik a projekt kedvezőtlen környezeti hatásait. A tárca kifejtette, hogy a tanulmány készítésekor szem előtt tartották

  • a halak vándorlását is, és
  • a halak ellenőrzésével,
  • valamint a hallépcsők átjárhatóságával kapcsolatban is

javasoltak intézkedéseket.

A tervezett Dunacsún II. vízerőmű a már meglévő Dunacsún vízerőműhöz fog kapcsolódni. A tárca és a befektető kijelentései szerint az új vízerőmű miatt nem kell a Dunát duzzasztani, és a vízhozamát sem módosítani, mert a vizet a Duna régi ágának jelenleg kihasználatlan vízhozama adja majd.

Három év múlva indulhat a vízerőmű építése

Peter Molda, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat elnöke szerint már zajlanak a projekt előkészületei. „Véglegesítettük a megvalósíthatósági tanulmányt, és a költség-haszon elemzés is ki van dolgozva. Terv szerint 2028-ban kezdődnek az építési munkák” – mondta Molda. A beruházás összköltségét minimum 50 millió euróra becsülik, a végső összeg a közbeszerzéstől függ. A vállalat nagyrészt saját költségvetéséből akarja fedezni a beruházást. Az új vízerőmű terv szerint 82 gigawattóra energiát termelne évente.

