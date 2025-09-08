Rendkívüli újítással rukkolt elő a Volkswagen, lehet hogy szinte minden autóba ilyen akku kerül majd

Elektromos motorkerékpárba szánt szilárdtest-akkumulátorcellát tesztelt a Volkswagen (VW) PowerCo leányvállalata, az Audi és a Ducati. A vállalatok a Quantumscape akkumulátorát építették be egy elektromos motorba – közölte a Handelsblat a Volkswagen hétfői bejelentését a müncheni IAA autókiállításról.
A szilárdtest-akkumulátor korszakalkotó lehet az e-mobilitásban Thomas Schmall, a VW műszaki igazgatója szerint.
A sikeres teszt után az új technológia ipari méretű bevezetése és a sorozatgyártás a következő lépés, az egységes akkucellát a jövőben a járművek 80 százalékába is beépíthetik.
Frank Blome, a PowerCo vezérigazgatója a vállalat közleménye szerint arról beszélt, hogy „az akkumulátorcellák a 21. század kulcsfontosságú technológiái, és döntő szerepet játszanak az európai autóipar jövőjében. Ma nagy lépést teszünk előre az akkumulátortechnológia európai bevezetésének célja felé. Technológiai szempontból első sorozatgyártású akkumulátorcellánk teljes mértékben felveszi a versenyt a már meglévő versenytársakkal. És máris új, LFP- vagy nátrium-ion kémiai összetételű termékeken dolgozunk ügyfeleink számára”.
A gyártók abban bíznak, hogy a szilárdtest-akkumulátorok hosszabb hatótávot és rövidebb töltési időt kínálnak. A BMW például a Solid Powerrel, a Mercedes-Benz pedig a Factorial Energyvel működik együtt. A két német prémiumgyártó már tesztelt ilyen akkumulátorral felszerelt elektromos autókat közutakon.
A Volkswagen és a Quantumscape most egy motorkerékpár-versenypályán tervezi kipróbálni az innovatív akkumulátorcellákat. Európa legnagyobb autógyártója ezenkívül azon is dolgozik, hogy az újításokat beépítse az akkumulátorába. A cél, hogy az évtized végére piacképes megoldás szülessen.
A Volkswagen a következő hetekben megkezdi az akkumulátorok gyártását első salzgitteri üzemében. Az ott gyártott egységes cellákat először a vállalat elektromos kisautójába, az ID. Polóba építik be.
