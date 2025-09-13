Deviza
Ezt se gondolták volna a németek: döntött a bíróság, csődeljárás indult a Volkswagen ellen – hatalmas összeget követelnek az oroszok

Egy orosz bíróság megindította a német Volkswagen AG autógyártó társaság csődjét. Az eljárást az orosz Kameya társaság kezdeményezte, amely 16,9 milliárd rubel kártérítést követel.
VG
2025.09.13, 06:22
Frissítve: 2025.09.13, 07:37

Az orosz fővárosi kerületi bíróság 2025. szeptember 12-én elindította a német Volkswagen AG autógyártó vállalat csődeljárását Oroszország területén. Az eljárást az orosz Kameya társaság kezdeményezte, amely megvásárolta a Gorkiji Autógyárat birtokló cégtől a Volkswagennel szembeni követelését.

IAA - Volkswagen AG exhibition stand Döntött a bíróság: csődeljárás indult a Volkswagen ellen – hatalmas összeget követelnek az oroszok
Döntött a bíróság: csődeljárás indult a Volkswagen ellen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Interfax szerint a Gorkij Autógyárban a háború előtt Skoda és Volkswagen autókat is termeltek, majd leállt a termelés és az autógyár 2022 augusztusában felbontotta a VW-vel kötött szerződéses gyártási megállapodást. A német konszern 4 milliárd rubelt fizetett orosz partnerének. 

Ezt követően 2023 tavaszán a Avtozavod NAZ számos bírósági eljárást indított korábbi külföldi partnerével szemben. A gyár pert indított a VW ellen a Nyizsnyij Novgorod-i Választottbírósági Bíróságon 28,4 milliárd rubel kifizetését követelve,

  • beleértve 2,5 milliárd rubel tényleges kárt (a VW motorral szerelt autók gyártásának előkészítésére fordított beruházásokat)
  • és 5,2 milliárd rubel kártérítést a forgalmazók felé a gépjárművek elmaradt szállítása miatt.
  • Emellett a felperes 20,7 milliárd rubel elmaradt haszon megtérítését is kérte a VW motoros autók sorozatgyártásának meghiúsulása miatt.

A bíróság 2024 júliusában részben helyt adott a Nyizsnyij Novgorod-i autógyártó követeléseinek, és 16,9 milliárd rubel kártérítést ítélt meg az orosz vállalatnak, illetve további 40 ezer euró adósság megfizetésére kötelezte a VW-t. A fellebbviteli bíróság ugyanazon év decemberében megerősítette a döntést. A bírósági végrehajtási parancsot a VW-vel szembeni tartozás behajtására a Nyizsnyij Novgorod-i Választottbírósági Bíróság 2024 decemberében bocsátotta ki.

Aztán 2025 januárjában 10 ezer rubel alaptőkével alapított Kameya a Gorkij Autógyár jogutódjaként lépett fel a tartozás behajtásában, miután az autógyárral a bíróság által megítélt tartozás összegére vonatkozóan jogátruházási szerződést kötött. 

A VW az Orosz Föderációban egy autógyárral rendelkezett, amely a kalugai ipari parkban található, és amelynek termelési kapacitása 225 ezer autó volt évente. 2023 májusában a cég 125 millió euróért eladta orosz eszközeit az Art-Finance orosz vállalatnak, amelyet Andrej Pavlovics, az Avilon kereskedői holding volt elnöke vezet.

Jelenleg az üzem az orosz AGR autóipari csoporthoz tartozik, ahol jelenleg Tenet márkájú orosz autókat szerelnek össze.

Új kínai autómárka jelent meg a semmiből: eddig porszívókat gyártottak, most megcsinálják a világ legerősebb kocsiját

A háztartási gépeiről híres kínai vállalat a Dreame autóipari beruházásra készül. A kínai cég tervei szerint autógyártására az elérhető luxus lesz jellemző. Mindenesetre a Dreame cégvezetői telephelyeket vásároltak Németországban, ahol az autóiparon túlmenően a háztartási gépek intelligens gyártási bázisának helyszíneit is értékelték.

