Ezt se gondolták volna a németek: döntött a bíróság, csődeljárás indult a Volkswagen ellen – hatalmas összeget követelnek az oroszok

Az orosz fővárosi kerületi bíróság 2025. szeptember 12-én elindította a német Volkswagen AG autógyártó vállalat csődeljárását Oroszország területén. Az eljárást az orosz Kameya társaság kezdeményezte, amely megvásárolta a Gorkiji Autógyárat birtokló cégtől a Volkswagennel szembeni követelését.

Döntött a bíróság: csődeljárás indult a Volkswagen ellen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Interfax szerint a Gorkij Autógyárban a háború előtt Skoda és Volkswagen autókat is termeltek, majd leállt a termelés és az autógyár 2022 augusztusában felbontotta a VW-vel kötött szerződéses gyártási megállapodást. A német konszern 4 milliárd rubelt fizetett orosz partnerének.

Ezt követően 2023 tavaszán a Avtozavod NAZ számos bírósági eljárást indított korábbi külföldi partnerével szemben. A gyár pert indított a VW ellen a Nyizsnyij Novgorod-i Választottbírósági Bíróságon 28,4 milliárd rubel kifizetését követelve,

beleértve 2,5 milliárd rubel tényleges kárt (a VW motorral szerelt autók gyártásának előkészítésére fordított beruházásokat)

és 5,2 milliárd rubel kártérítést a forgalmazók felé a gépjárművek elmaradt szállítása miatt.

Emellett a felperes 20,7 milliárd rubel elmaradt haszon megtérítését is kérte a VW motoros autók sorozatgyártásának meghiúsulása miatt.

A bíróság 2024 júliusában részben helyt adott a Nyizsnyij Novgorod-i autógyártó követeléseinek, és 16,9 milliárd rubel kártérítést ítélt meg az orosz vállalatnak, illetve további 40 ezer euró adósság megfizetésére kötelezte a VW-t. A fellebbviteli bíróság ugyanazon év decemberében megerősítette a döntést. A bírósági végrehajtási parancsot a VW-vel szembeni tartozás behajtására a Nyizsnyij Novgorod-i Választottbírósági Bíróság 2024 decemberében bocsátotta ki.

Aztán 2025 januárjában 10 ezer rubel alaptőkével alapított Kameya a Gorkij Autógyár jogutódjaként lépett fel a tartozás behajtásában, miután az autógyárral a bíróság által megítélt tartozás összegére vonatkozóan jogátruházási szerződést kötött.

A VW az Orosz Föderációban egy autógyárral rendelkezett, amely a kalugai ipari parkban található, és amelynek termelési kapacitása 225 ezer autó volt évente. 2023 májusában a cég 125 millió euróért eladta orosz eszközeit az Art-Finance orosz vállalatnak, amelyet Andrej Pavlovics, az Avilon kereskedői holding volt elnöke vezet.