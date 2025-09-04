Elismerte a legnagyobb német autógyártó: súlyos hibát követett el az elektromos modelljeinél, mostantól változtat – ez az első új név

Visszatérhet a régi, jól megszokott nevekhez a Volkswagen az elektromos autók körében is, miután a márkánál az iparági pletykák szerint régóta zajlott a vita arról, hogy a villanyautók új nevet kapjanak-e az ID sorozattal.

Vajon a névcsere segít a Volkswagenen? / Fotó: Shutterstock

Nemcsak számot, nevet is ad az elektromos autóknak a Volkswagen

A legnagyobb német autógyártó döntése azután következik be, hogy a Mercedes is változás mellett döntött, és az EQ modellsorozat helyett maradnak a jól bevált típusmegnevezések, csak az elektromos változat végére odakerül, hogy „with EQ technology‟. A Volkswagen most elköszön az ID. 3, ID. 4, ID. 5, ID. 6 és ID. 7 modellekkel megkezdett sorozattól, így

az ID. 2all koncepcióautó sorozatgyártású változatát ugyanis ID. Polo névre keresztelték, az autók tehát nemcsak számot, de nevet is kapnak.

A Volkswagen sajtóközleménye szerint tehát az elektromos hajtású autók is a már jól bevált belső égésű típusneveket kapják majd meg, ennek az első jele a Polo villamosítása – írja a Villanyautósok. Az autógyártó azt is közölte, hogy az eddig ID. GTI Concept néven ismert tanulmányautó 2026-ban majd ID. T-Cross néven kerülhet forgalomba, hiszen a benzines T-Cross elektromos megfelelője lesz.

Thomas Schäfer, a Volkswagen márka vezetője elmondta, hogy a jól bevált típusnevek már bevésődtek a vásárlók fejébe, és azok olyan dolgokkal kapcsolódnak össze, mint a minőség, az időtlen dizájn és a fejlett technológiák, ezért az új ID. Polo csak a kezdet.

A névváltás a következő modellfrissítéssel érkezik

A vállalat a meglévő ID modelleket ugyanakkor nem azonnal nevezi át, hanem azok következő frissítésekor érkezik a régi-új név. Ezek alapján egyébként szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi pletykának megfelelően a következő elektromos Golf is ID. Golf lesz majd. Kérdés persze, hogy

a Volkswagen számára elegendő lesz-e a puszta névcsere, ha már addig várt az elektromos átállással, hogy a kínai gyártók elhúztak a cég mellett.

A Volkswagen esélyeit némiképp javítja, hogy a vállalat idén már képes volt az elektromos autók terén is labdába rúgni, legalábbis Európában. A cég számára sokáig sikerek sorozatát hozó kínai piacon azonban még nem jött el a fordulat.