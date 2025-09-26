Irdatlan pofont kaptak a németek: miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – senki nem veszi az elektromos autóit, leállnak a műszakok

Visszafogja a termelését a Volkswagen a gyenge kereslet miatt: a zwickau-i és drezdai termelés október 6-tól egy hétre leáll, írja a Handelsblatt.
A német lap szerint Emdenben is bezárások fenyegetnek, amelyekről még folynak a tárgyalások az üzemi tanáccsal, a a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a döntés a jövő héten születhet meg. Ugyanakokr Osnabrückben már döntöttek a termeléscsökkentésekről: a VW megerősítette, hogy az év végéig hetente legalább egy napra leáll a termelés, ezenkívül októberben egy hetes szünet lesz.
A vállalat szóvivője elárulta, hogy Zwickauban és Emdenben is a termeléscsökkentés oka az elektromos autók iránti gyenge kereslet. Osnabrück az ott gyártott kabriók gyenge eladásaitól szenved.
A wolfsburgi főgyárban azonban továbbra is lesznek különleges műszakok, ami a helyben gyártott Golf, Tiguan és Tayron belső égésű motorok iránti nagy keresletnek köszönhető.
Az Emdenben és Zwickauban található tisztán elektromos autógyárakkal ellentétben Wolfsburg jelenleg csak olyan belső égésű motoros modelleket gyárt, amelyekre jelenleg is van kereslet. Május óta különleges műszakok vannak érvényben itt. „A Tiguan, a Tayron és a Golf iránti kereslet jelenleg nagyon jó” – mondta Thomas Schäfer, a márka vezetője a hónap elején tartott vállalati találkozón. „Ennek érdekében további műszakokat tartunk Wolfsburgban.”
A héten ez már a sokadik negatív hír, ami Németországból jött. Csütörtökön a Bosch jelentette be, hogy a tavaly beharangozott 9000-en felül további létszámcsökkentést tervez. Stefan Grosch, a cég HR-igazgatója a Stuttgarter Zeitungnak adott interjújában azt mondta, hogy a vállalatnak 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania.
A lap forrásai szerint ez csak öt számjegyű létszámleépítéssel érhető el.
Pedig a Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezerre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt.
A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY elemzése szerint 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. Ez az összes, az iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele. A folyamat egyre csak gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem a fele az elmúlt 12 hónapban. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak: az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal esett, Kínába pedig 14 százalékkal csökkent.
Egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés, egy-egy hónapra életjeleket mutat, közben a megrendelésállomány továbbra sem ad okot optimizmusra. Júliusban az ipari megrendelések 2,9 százalékkal estek vissza az előző hónaphoz képest, pedig az elemzők 0,5 százalékos bővülést vártak. Ezek után nem csoda, hogy Fridrich Merz is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban. Augusztus közepén az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.
Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek
– fogalmazott a kancellár, aki szerint "nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát.”
A német elemzőházak idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak, azaz könnyen lehet, hogy idén is recesszióba csúszik Németország, az egymást követő harmadik évben is.
