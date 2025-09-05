Toboroz a hatalmas autógyár 30 kilométerre a magyar határtól: csillagászati fizetésekkel veszik fel a dolgozókat – ezernyi állás szabad

Szlovákia sorrendben ötödik autógyára (Volkswagen, KIA Motor, Stellantis, Jaguar Land Rover), a Volvo Car Kosice szeptemberben toborzási kampányt indított a Kassa közelében épülő autógyár álláshelyeinek betöltésére.
Az első hullámban ezer alkalmazott felvételét tervezik, később további több ezer álláshely születik a termelési operátoroktól a magasan specializált szakmákig – jelentette be Marc Gombeer, a vállalat igazgatója.
Elköteleztük magunkat amellett, hogy a minimálisan felveendő létszám 3300 fő lesz, és azt hiszem, nem lesz problémánk ennek teljesítésével
– mondta az igazgató.
A termelési operátoroknak átlagosan 1280 eurós, továbbá 13. havi fizetést kínálnak. Az állásportálokon már több száz pozíciót hirdettek meg a leendő üzem számára. Ezek elsősorban szakmai, műszaki és vezetői pozíciók, a vállalat 1300 és 4800 euró közötti kezdő fizetéssel vonzza a jelentkezőket. A meghirdetett állások között szerepel például a gyártásmérnök, ahol a vállalat bruttó 2300 eurós kezdő fizetést és teljesítménybónuszt kínál.
A 2023 kora tavasza óta Kassamindszenten (Valaliky) épülő telephelyen a sorozatgyártás előtti tesztgyártás 2026 közepére, a gyártás pedig 2027 elejére van ütemezve. A legmodernebb gyártási technológiákkal rendelkező üzem az elektromos járművek új generációjára fog összpontosítani.
Az első modell, amely ezekről a gyártósorokról legördül, egy teljesen elektromos kis SUV lesz
– mondta Gombeer.
Megerősítette azt is, hogy a szlovákiai üzemben gyártott második autómodell a Polestar 7 SUV lesz, a tervek szerint 2028-tól. Ez lesz a márka első, kizárólag Kínán kívül gyártott, globális piacra szánt járműve. A mintegy 300 futballpályányi összterületű autógyár éves termelési kapacitása a felfutás után várhatóan eléri a 250 ezer gépkocsit.
