Hivatalos: nem gyártja többé a Magyarországon is népszerű autóját a világ egyik legnagyobb márkája

A Volvo bejelentette, hogy szeptemberben leállítja a V90 kombi gyártását. A döntés a vállalat globális termékfrissítési stratégiájának része, ennek keretében az S90 termelését már tavaly megszüntették, hogy helyet biztosítsanak az új elektromos ES90 liftback modellnek.

Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

Az Autocar emlékeztet: ES90 bemutatóján Jim Rowan akkori vezérigazgató arról beszélt, hogy a Volvo végleg felhagy a kombik gyártásával, és a jövőben nagyobb szerepet szánnak az elektromos járműveknek és a városi terepjáróknak (SUV). Rowan utódja, Hakan Samuelsson nem utalt irányváltásra.

Emiatt aztán nem meglepő, hogy a cég visszahozza a gyártást Európába. A Volvo 2025 áprilisa óta gyártja az EX30 modelleket a belgiumi Gentben, válaszul az Európai Unió által bevezetett, Kínából érkező elektromos autókra vonatkozó 28,8 százalékos vámra.

A korábban Kínában gyártott kis crossover modellek szállítási ideje elérte a nyolc hónapot is, amit a vállalat 90 napra kíván csökkenteni az európai gyártással. Az autógyártó célja visszaszerezni az EX30 korábbi eladási helyezését, 2024-ben még a harmadik helyen állt az európai villanyautók piacán, de 2025 első felére a 12. helyre csúszott vissza.

A Volvo 2026-ra tervezi egy nagyobb modell, az EX40 gyártását is Belgiumban.

Gyengén teljesített a Volvo

Érdemes megemlíteni, hogy durván visszaesett a Volvo Cars üzemi nyeresége a második negyedévben a hirtelen megváltozott kereskedelmi körülmények következtében. A kínai Geely tulajdonában lévő svéd autógyártó az egy évvel korábbi időszak 8 milliárd koronás profitjáról 2,9 milliárdra váltott vissza.

A Volvo emblémája alatt a második negyedévben 181,6 ezer autót szállítottak le megrendelőiknek, ami éves szinten 12 százalékos csökkenés. Az autóik iránti keresletet aláássák az amerikai büntetővámok, valamint a kínai konkurensekkel zajló rivalizálás, amiből az utóbbi időben nem a svédek jönnek ki győztesen, gyártsanak bármennyire jó minőségű autókat.