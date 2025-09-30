Megszólalt a kényszerleszállás kapcsán a Wizz Air – ez történt a járat utasaival

A Wizz Air Varsóból Barcelonába tartó járata a felszállás után nem sokkal visszafordult, és kényszerleszállást hajtott végre az Okecie repülőtéren – közölte elsőként a lengyel RMF.FM rádió. Az ok egy műszaki hiba volt. A művelet zökkenőmentesen lezajlott, senki sem sérült meg. Az esettel kapcsolatban kedden kora délután reagált lapunknak a légitársaság.
A Wizz Air közleményében megerősítette, hogy a Varsóból Barcelonába tartó W6 1475D járata röviddel a felszállás után madárral való ütközés gyanújával visszafordult, és biztonságosan visszatért a varsói Chopin repülőtérre, hogy a repülőgépen elvégezzék az ilyenkor kötelező műszaki ellenőrzéseket.
Hozzátették, hogy az utasok azóta egy másik repülőgéppel folytatják útjukat, helyi idő szerint délután 14 óra körül fognak leszállni Barcelonában. Kiemelték, hogy a Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépei biztonsága mindig elsődleges fontosságú. A légitársaság ezúttal is köszöni személyzetének professzionális munkáját, valamint utasai megértését.
A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.
A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi ezer járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.
Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.
A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon hat járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járat a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt nem tudott elindulni. (Az izraeli háború miatti törlések nem szerepelnek a statisztikában, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtották.)
