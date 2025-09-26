Németország megadta magát Kínának: a Xiaomi átveszi az uralmat Münchenben – itt lesz az elektromos szuperautója bázisa

A Xiaomi új központjában elsősorban a teljesítményorientált járművekre, az elektromos járműtechnológia kutatására és fejlesztésére, valamint új járműtervezési megoldásokra fókuszálnak — adta ki közleményben a Xiaomi.
A Xiaomi újabb lépést tett a "Human x Car x Home” intelligens ökoszisztéma stratégiájának megvalósításában, amelynek egyik fő eleme a globális innovációs hálózat kiépítése. A világszínvonalú fejlesztésekkel a Xiaomi az intelligens vezetés és a menetdinamika területén számít jelentős áttörésekre. A kutatás-fejlesztési hálózat bővítésével pedig olyan teljesítményorientált modelleken dolgozhatnak, amelyek a menetképesség mellett a biztonsági és minőségi elvárásoknak is mindenben megfelelnek.
A Xiaomi korábban már létrehozott egy kutatási és fejlesztési központot Münchenben, amelyben körülbelül 50 alkalmazott dolgozik. A nemzetközi csapat különböző európai országokból és Kínából származó szakemberekből áll. Jelenleg további álláshelyeket hirdetnek meg, különösen autóipari és szoftvermérnökök számára.
A müncheni csapat a járművek európai szabványokhoz és előírásokhoz való hozzáigazításán dolgozik. A jármű-típusjóváhagyási szakemberek feladata a Németországban és az EU-ban szükséges engedélyek előkészítése. Iparági körök szerint a Xiaomi már tárgyalásokat folytat a német hatóságokkal.
Kínában a Xiaomi SU7 elektromos járműve jelentős eladási számokat ér el. A modell jelenleg meghaladja a Tesla Model 3-at a forgalomba helyezési statisztikákban. 2025 első félévében a vállalat 158 000 járművet szállított ki Kínában, ezzel több elektromos autót adott el, mint a BMW, a Mercedes és a Volkswagen együttesen.
A müncheni központban német mérnökök, tervezők és kutatók dolgoznak együtt a Xiaomi EV globális csapatával. A vállalat elkötelezett a tehetséggondozás iránt és nyitott, inspiráló környezetet teremt ahhoz, hogy az autó teljesítményével, önvezető funkcióival, elektromos járműplatformokkal és a jövő felhasználói élményével kapcsolatban áttörést érjen el.
A központ emellett elősegíti az együttműködést kutatóintézetekkel, miközben az intelligens mobilitási megoldások és az ökoszisztéma integrációjának felgyorsítása érdekében fontos partnerségeket alakít ki a különböző iparágak között.
A központ megnyitása mindezek mellett jelentős lépést jelent a kínai cégnek afelé, hogy globális vezetővé váljon az intelligens mobilitás terén. A Xiaomi SU7, a Xiaomi SU7 Ultra és a Xiaomi YU7 sikeres kínai piaci bevezetése után a vállalat már a 2027-es európai bevezetésre készül.
München közvetlen hozzáférést biztosít több évtizedes autóipari szakértelemhez, magyarázta a Xiaomi szóvivője. A város lehetővé teszi, hogy a nagy teljesítményű dinamika és az elektromos járműfejlesztés terén kialakult szabványokból profitáljanak. Hasonló tudásbázis felépítése egy másik helyszínen évekbe telt volna — közölte a Golem német autószakportál.
München stratégiailag is előnyösnek tűnik a Xiaomi növekvő chipigénye szempontjából. A bajor fővárosban olyan félvezetőgyártó cégek vannak jelen, mint az Infineon, a Qualcomm és a TSMC. A Xiaomi jelenleg fejleszti első saját nagy teljesítményű processzorát, az Xring O1-et.
A vállalat német egyetemekkel és ipari vállalkozásokkal kíván partnerségre lépni. Ezek az együttműködések a mobilitás és a mesterséges intelligencia területén történő innovációkat hivatottak előmozdítani.
A Xiaomi a 2025-re tervezett globális értékesítési célokat 300 000-ről 350 000 egységre emelte.
