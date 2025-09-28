Deviza
EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34% EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Worker,Of,Autoservice,,Beautiful,Young,Woman,Holding,Laptop,In,Hands, munkás, munkások, fiatal munkások, fiatal munkás műszaki vizsga
felmérés
Z generáció
munka-magánélet
társadalmi elvárások
foglalkoztatás
értékrend
munkaerőpiac

Értékválság a munkaerőpiacon: dolgozni akar a Z generáció – a vállalatoknak azonban nem tetszik a hozzáállásuk

A vállalatok teljesítményt, tanulást és munkaközpontúságot várnak – a fiatalok ezzel szemben inkább az önmegvalósítást, valamint a munka és a magánélet közti egyensúlyra helyezik előtérbe. Egy friss kutatás szerint a Z generáció alig két százaléka rendelkezik azokkal az értékekkel, amelyeket a munkaerőpiac leginkább keres.
VG
2025.09.28., 18:02
Fotó: Shutterstock

A vállalatok és a fiatal munkavállalók értékei között látványos szakadék tátong – derül ki egy, 45 ezer amerikai válaszadót vizsgáló tanulmányból. Az adatok szerint a Z generáció tagjainak mindössze 2 százaléka tartja elsődlegesnek azokat az értékeket, amelyeket a munkaadók a leginkább keresnek: a teljesítményt, a folyamatos tanulást és a munkára fordított energiát.

Worker,Of,Autoservice,,Beautiful,Young,Woman,Holding,Laptop,In,Hands, munkás, munkások, fiatal munkások, fiatal munkásműszaki vizsga z generáció
Egy friss kutatás szerint a Z generáció alig két százaléka rendelkezik azokkal az értékekkel, amelyeket a munkaerőpiac leginkább keres /Fotó: Shutterstock

A kutatás rámutat: a mai huszonévesek számára sokkal fontosabb az önkifejezés, a személyes jólét és a társadalmi hasznosság érzése. 

A lista élén az önmegvalósítás, az egyéni hang kifejezése és a közösségért való tenni akarás áll – ezek azonban csak a másodlagosak a munkaerőpiac szemszögéből.

A kontraszt különösen éles, ha összevetjük a rangsort a munkaadók elvárásaival:

  • a vállalatok első helyen a mérhető sikereket és elismerést hozó teljesítményt díjazzák;
  • a második legfontosabb szempont a tanulás és a cselekvés vágya;
  • míg a harmadik a munka, mint önmagáért való tevékenység.

Ezek azonban a fiataloknál mind háttérbe szorultak.

Munkaerőpiaci forradalmat hozhat a Z generáció

A helyzet nem marad következmények nélkül. HR-vezetők szerint hiába özönlik el a munkaerőpiacot a fiatalok, hiányzik a „megfelelő hozzáállás". Egyes cégek már most próbálnak célzottabban toborozni, hogy elérjék azt a szűk réteget, amelyik valóban illeszkedik a piaci elvárásokhoz.

A fiatalok azonban dolgozni akarnak, és több kutatás is megmutatta, hogy keményebben vetik bele magukat a munkába, mint az idősebb társaik – egyszerűen csak búcsút mondtak azoknak a hagyományos, és gyakran hátrányos gondolkodásmódoknak, amely manapság már nem garantálja a sikert.

Kérdéses, hogy vajon a munkaerőpiac idomul majd a fiatalokhoz, vagy a fiatalok kényszerülnek alkalmazkodásra? A generációs értékütközés mindenesetre már most alakítja a foglalkoztatást – és könnyen lehet, hogy ez a következő évek legnagyobb gazdasági vitájává fog válni. A fiatalok nélkül azonban a cégeknek nincs jövője.

Anyagi biztonságra vágyik a Z generáció, de még nem terveznek hosszú távra – ez a legfőbb oka

Árérzékenyek és az online megoldásokra nyitottak a fiatalok. A Z generáció is pénzügyi stabilitásra vágyik, de még kevesen gondolnak a nyugdíjas évekre.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
494 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Z generáció

Értékválság a munkaerőpiacon: dolgozni akar a Z generáció – a vállalatoknak azonban nem tetszik a hozzáállásuk

A vállalatok teljesítményt, tanulást és munkaközpontúságot várnak – a fiatalok ezzel szemben inkább az önmegvalósítást és az önállóságot helyezik előtérbe.
11 perc
Trump

Orosz-ukrán háború: Trump gesztust tett a terület-visszaadási nyilatkozattal, az igazi fegyver az olajszankció lehet

Trump az orosz-ukrán háború lezárásra irányuló törekvéseiben most a szankciókat gondolja hatásos fegyvernek; nem véletlen, hogy Moszkva egyre inkább az atomenergia-ipar exportjára fókuszál a szénhidrogének helyett.
8 perc
luxusmárka

Louis XIII avagy a csúcskonyak, amely porcelán akar lenni

Születőben egy új luxusmárka.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu