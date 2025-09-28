Értékválság a munkaerőpiacon: dolgozni akar a Z generáció – a vállalatoknak azonban nem tetszik a hozzáállásuk

A vállalatok és a fiatal munkavállalók értékei között látványos szakadék tátong – derül ki egy, 45 ezer amerikai válaszadót vizsgáló tanulmányból. Az adatok szerint a Z generáció tagjainak mindössze 2 százaléka tartja elsődlegesnek azokat az értékeket, amelyeket a munkaadók a leginkább keresnek: a teljesítményt, a folyamatos tanulást és a munkára fordított energiát.
A kutatás rámutat: a mai huszonévesek számára sokkal fontosabb az önkifejezés, a személyes jólét és a társadalmi hasznosság érzése.
A lista élén az önmegvalósítás, az egyéni hang kifejezése és a közösségért való tenni akarás áll – ezek azonban csak a másodlagosak a munkaerőpiac szemszögéből.
A kontraszt különösen éles, ha összevetjük a rangsort a munkaadók elvárásaival:
Ezek azonban a fiataloknál mind háttérbe szorultak.
A helyzet nem marad következmények nélkül. HR-vezetők szerint hiába özönlik el a munkaerőpiacot a fiatalok, hiányzik a „megfelelő hozzáállás". Egyes cégek már most próbálnak célzottabban toborozni, hogy elérjék azt a szűk réteget, amelyik valóban illeszkedik a piaci elvárásokhoz.
A fiatalok azonban dolgozni akarnak, és több kutatás is megmutatta, hogy keményebben vetik bele magukat a munkába, mint az idősebb társaik – egyszerűen csak búcsút mondtak azoknak a hagyományos, és gyakran hátrányos gondolkodásmódoknak, amely manapság már nem garantálja a sikert.
Kérdéses, hogy vajon a munkaerőpiac idomul majd a fiatalokhoz, vagy a fiatalok kényszerülnek alkalmazkodásra? A generációs értékütközés mindenesetre már most alakítja a foglalkoztatást – és könnyen lehet, hogy ez a következő évek legnagyobb gazdasági vitájává fog válni. A fiatalok nélkül azonban a cégeknek nincs jövője.
