Zelenszkij legfontosabb embere volt, most nyilvánosan kimondta, amit sose akart hallani az elnök: "Ha Ukrajna így csatlakozik az EU-hoz, megöli az összes gazdát Európában"

Szokatlanul őszintén beszélt Ukrajna korábbi külügyminisztere a hétvégén egy konferencián. Dmitro Kuleba Zelenszkij legfontosabb embere volt egészen tavaly őszig. Ukrajna történetének második legfiatalabb külügyminisztere, korábban Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint 2016 és 2019 között Ukrajna állandó képviselőjeként az Európa Tanácsban dolgozott. Aztán 2024. szeptember 4-én az ukrán kormány átalakításakor lemondott a külügyminiszteri posztjáról.
Hogy Zelenszkij és Kuleba viszonya jelenleg milyen, azt nehéz lenne pontosan megmondani, mindenesetre utalnak arra jelek, hogy meglehetősen terhelt. A Világgazdaság is beszámolt a hetekben arról a különös esetről, amikor az olasz média megírta, hogy a volt ukrán külügyminiszter lényegében elmenekült Ukrajnából.
Szeptember elején az olasz Corriere della Sera lap közlése szerint Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere éjszaka Lengyelországba távozott, miután tudomást szerzett a kormány döntéséről, amely megtiltja a volt diplomatáknak, hogy rendkívüli vagy háborús állapot idején elhagyják Ukrajnát. Kuleba ezt később tagadta, csakhogy eredetileg ő nyilatkozott erről az olaszoknak.
Zelenszkij elnök és környezete nem akarja, hogy külföldre utazzunk, és olyan dolgokat mondjunk, amelyek véleményük szerint ellentmondhatnak a kormány álláspontjának. Kiszámoltam, hogy körülbelül húszan vagyunk, akikre ez az intézkedés vonatkozik. Nem hiszem, hogy üldözési mániám van, de pontosan tudom, hogy ez a rendelet arra irányul, hogy engem és még néhány más diplomatát blokkoljon – állította az olasz lap.
Mindez elég egyértelműnek tűnt, csakhogy Kuleba sajtószolgálata utóbb merőben más forgatókönyvet vázolt. Szerinte a médiában szereplő információt helytelenül mutatták be. Megerősítették, hogy szeptember 3-án a kormány határozatot hozott a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet rangú volt diplomaták külföldre utazásának tilalmáról, de hangsúlyozták, hogy az exminiszter a határozat nyilvánosságra hozatala előtt utazott el szolgálati útra.
Azt is jelezték, hogy Dél-Korea után Lengyelországba látogat, hogy részt vegyen egy konferencián, majd szeptember 20-án visszatér Ukrajnába, ahol egy nyilvános rendezvényen fog felszólalni Kijevben.
Nos, ez így is történt, Kuleba valóban előadást tartott itt, amiről az Unian.net tudósított. A volt külügyminiszter aapvetően két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz.
Ha úgy csatlakozunk, ahogy most vagyunk,
egyszerűen megöljük az összes gazdát Európa-szerte.
Ez társadalmi forradalmat indít el Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és minden országban, és Európa összeomlik. Ezért ezt a két problémát meg kell oldani, és akkor Ukrajna az EU-ban lesz, mert 2022-ben megállapodott abban, hogy Ukrajna a blokkhoz tartozik. Ezért az EU-ba vezető út nyitva áll. A reformok fontosak és szükségesek, de nem ez a meghatározó tényező – magyarázta a diplomata.
Ehhez azonban együttes döntésre lenne szükség az uniós tagállamok között. Orbán Viktor magyar miniszterelnök éppen szombaton jelentette ki ismételten, hogy ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.
Ukrajna nem tagja az EU-nak és nem is lesz, mert háborúba rántaná és félre vinné Magyarországot.
Nincs szükségünk odakozmált brüsszeli receptekre, a brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére – szögezte le a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján 12 ezer ember előtt Budapesten, a Papp László Sportarénában.
