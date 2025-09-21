Zelenszkij legfontosabb embere volt, most nyilvánosan kimondta, amit sose akart hallani az elnök: "Ha Ukrajna így csatlakozik az EU-hoz, megöli az összes gazdát Európában"

Szokatlanul őszintén beszélt Ukrajna korábbi külügyminisztere a hétvégén egy konferencián. Dmitro Kuleba Zelenszkij legfontosabb embere volt egészen tavaly őszig. Ukrajna történetének második legfiatalabb külügyminisztere, korábban Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint 2016 és 2019 között Ukrajna állandó képviselőjeként az Európa Tanácsban dolgozott. Aztán 2024. szeptember 4-én az ukrán kormány átalakításakor lemondott a külügyminiszteri posztjáról.

Zelenszkij legfontosabb embere volt, most kimondta: Ukrajna csatlakozása megöli az összes gazdát Európában / Fotó: Kuleba / Facebook

Hogy Zelenszkij és Kuleba viszonya jelenleg milyen, azt nehéz lenne pontosan megmondani, mindenesetre utalnak arra jelek, hogy meglehetősen terhelt. A Világgazdaság is beszámolt a hetekben arról a különös esetről, amikor az olasz média megírta, hogy a volt ukrán külügyminiszter lényegében elmenekült Ukrajnából.

Szeptember elején az olasz Corriere della Sera lap közlése szerint Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere éjszaka Lengyelországba távozott, miután tudomást szerzett a kormány döntéséről, amely megtiltja a volt diplomatáknak, hogy rendkívüli vagy háborús állapot idején elhagyják Ukrajnát. Kuleba ezt később tagadta, csakhogy eredetileg ő nyilatkozott erről az olaszoknak.

Zelenszkij elnök és környezete nem akarja, hogy külföldre utazzunk, és olyan dolgokat mondjunk, amelyek véleményük szerint ellentmondhatnak a kormány álláspontjának. Kiszámoltam, hogy körülbelül húszan vagyunk, akikre ez az intézkedés vonatkozik. Nem hiszem, hogy üldözési mániám van, de pontosan tudom, hogy ez a rendelet arra irányul, hogy engem és még néhány más diplomatát blokkoljon – állította az olasz lap.

Mindez elég egyértelműnek tűnt, csakhogy Kuleba sajtószolgálata utóbb merőben más forgatókönyvet vázolt. Szerinte a médiában szereplő információt helytelenül mutatták be. Megerősítették, hogy szeptember 3-án a kormány határozatot hozott a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet rangú volt diplomaták külföldre utazásának tilalmáról, de hangsúlyozták, hogy az exminiszter a határozat nyilvánosságra hozatala előtt utazott el szolgálati útra.