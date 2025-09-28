Deviza
orosz-ukrán háború
Trump
fegyverszállítás
Zelenszkij

Szupertitkos gigafegyverüzletről tárgyalt Zelenszkij Trumppal

Az ukrán elnök szerint „megaüzleten” dolgoznak Donald Trumppal. Zelenszkij elmondta, hogy szeptember–októberben tárgyalnak a részletekről. Sajtóhírek szerint egy kilencvenmilliárd dolláros megállapodásról van szó.
D. GY.
2025.09.28., 14:29

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szombaton kijelentette, hogy Kijev egy „megaüzleten” dolgozik az Egyesült Államokból történő fegyvervásárlásokkal kapcsolatban.

Zelenszkij
Zelenszkij a hírek szerint egy 90 milliárd dolláros fegyverüzletről tárgyal Washingtonnal / Fotó: Anadolu via AFP

Egy kijevi sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna részletes specifikációkat adott át Donald Trump amerikai elnöknek katonai igényeiről, beleértve a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekre vonatkozó kéréseket is – számoltak be a médiumok. 

Megvitattuk és egyeztettük az elnökkel a főbb pontokat. Most a gyakorlati megvalósítás felé haladunk

– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. A tárgyalt csomag értékét 90 milliárd dollárra becsülik a sajtóhírek szerint.

Zelenszkij közölte, hogy az ukrán tisztviselők még ebben a hónapban vagy októberben az Egyesült Államokba látogatnak technikai tárgyalásokra a fegyvervásárlásról, valamint egy külön dróngyártási megállapodásról – számol be a Washington Post. Ettől függetlenül Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jövő hónapban találkozik amerikai tisztviselőkkel az Egyesült Államokban az Ukrajnában megvalósuló potenciális amerikai projektekkel kapcsolatban, amelyek a tavasszal létrehozott közös befektetési alaphoz tartoznak majd – írta a Bloomberg.

Zelenszkij víziója

Zelenszkij, aki a múlt héten New Yorkban találkozott Trumppal az ENSZ-közgyűlés margóján, szombaton elmondta: megosztott az amerikai elnökkel „egy víziót arról, hogy mit lehetne tenni” Oroszország ukrajnai háborús lépéseire reagálva – számoltak be a hírek. 

„Átadtunk az amerikai elnöknek egy kérést, amely tartalmazza a részleteket és illusztrációkat arról, hogy mire van szüksége Ukrajnának” – mondta. 

De készek vagyunk külön megállapodásokra is, egyes fegyvertípusokra vonatkozóan, beleértve a nagy hatótávolságú rendszereket. Több részletet nem mondhatok 

– tette hozzá az újságíróknak.

Az izraeli Patriot rendszer már működik Ukrajnában

Az ukrán vezető azt is közölte, hogy egy izraeli Patriot rendszer már egy hónapja működik Ukrajnában. Hozzátette, hogy Kijev a következő hónapokban további két új rendszert kap, anélkül, hogy elárulta volna, ki biztosítja azokat. 

Egy izraeli komplexum már egy hónapja üzemel Ukrajnában. Ősszel még két Patriot-rendszert kapunk

– mondta Zelenszkij.

Zelenszkij figyelmeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja megállítani agresszióját Ukrajnánál, amit Moszkva legutóbbi, több NATO-országot érintő behatolásai is jeleznek, amelyek az európai légvédelem tesztelését szolgálták. 

Putyin nem fog várni, hogy befejezze a háborút Ukrajnában. Megnyit majd egy másik frontot. Senki sem tudja, hol

mondta Zelenszkij.

