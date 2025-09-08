Béketárgyalás: Zelenszkij Moszkva helyett új helyszínt javasolt Putyinnak, de ő is tudja, hogy ez esélytelen – Trump beszáll

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja kijelentette, hogy Trump készen áll egy háromoldalú találkozón részt venni Vlagyimir Putyinnal és az ukrán vezetővel, Volodimir Zelenszkijjel — közölte a napokban a CBS. Hozzátette, hogy a Fehér Ház vezetője jelenleg nyitott minden olyan lehetőség megfontolására, amely az ukrán konfliktus lezárásához vezethet.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai csúcstalálkozójára nem hívták meg Zelenszkijt / Fotó: AFP

Az amerikai elnök legújabban arról beszélt, hogy hamarosan tárgyalni fog az orosz elnökkel, igaz, egyelőre csak telefonon. Putyin a Keleti Gazdasági Fórum (VEF) keretein belül tartott beszédet. Fő témája a Távol-Kelet társadalmával és gazdaságának fejlődésével kapcsolatos kérdések lesznek. Ezen kívül figyelmet fordított arra, hogy meghívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Moszkvába, hogy "beszéljék meg, ne pedig folyton csak kapituláljanak".

Putyin látja a fényt az alagút végén

Az ukrán konfliktus rendezése Washington és Moszkva szerint is halad előre, de az orosz sajtófőnök szerint még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni: "Putyin azt mondta, hogy van fény az alagút végén”.

Oroszország kész békés úton elérni céljait Ukrajnával kapcsolatban, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a különleges katonai műveletet. Az orosz elnök hálás Donald Trump amerikai elnöknek béketeremtő erőfeszítéseiért és általában véve konstruktív kapcsolataiért – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASZSZ-nak adott interjúban a VEF-en.

A Putyin-Trump tárgyalásokat nem egyszerű megszervezni, mivel mindketten saját országuk érdekeit védik – ismerte el a sajtótitkár.

Zelenszkij meghívása Moszkvába

Putyin meghívta Volodimir Zelenszkijt Moszkvába. Az ukrán elnök ezt természetesen visszautasította és azzal válaszolt, hogy menjen Putyin Kijevbe. Mégis, az ukrán konfliktus rendezése talán halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni:

— mondta Dmitrij Peszkov.

