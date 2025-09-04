Zelenszkij elképesztő beismerést tett, Ukrajna lehet Európa Koreája

Bár Ukrajna hálás a partnereinek, a nyomás enyhítésére nem elégséges a segítségük, és az Oroszországgal szemben hozott nemzetközi szankciókat meg is kerülik. Néhány partnerország vezetője Kínában „parádézott” a többi államfővel, bár korábban Ukrajnának ígéretet tett arra, hogy harcolni fog az orosz agresszorral — nyilatkozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Le Point francia lapnak Kijevben. A nyilatkozatban egy elképesztő beismerést is tett, amit aztán mindjárt félig-meddig vissza is vont, de nem teljesen.

Zelenszkij a francia Le Pointe lapnak adott interjút / Forrás: Le Pointe

Béketárgyalás és a háború lezárása

Az interjúban felmerült egy kérdés arról, hogy vajon Oroszország elfogadna egy békeszerződést, mielőtt valódi katonai kudarcot szenvedne.

Zelenszkij nemleges válaszában kitért arra is, hogy Vlagyimir Putyin jelenleg meglehetősen kényelmes helyzetben van, amiért abszolút hatalommal rendelkezik. Az ukrán elnök szerint hazájában Putyin fojtogatással irányítja az országot, ezért nincsen társadalmi ellenállás az országban. Elmondta, hogy szerinte a nyugati ukránbarát partnerek gazdasági nyomása nem elég erős, Putyinnak hatalmas pénzbeli tartaléka van még.

Két Korea, két Ukrajna

Az ukrán elnök kitért arra is, hogy a koreai példa nem szolgálhat teljes mértékben modellként Ukrajna számára. Dél-Korea fejlődése nem hasonlítható össze Észak-Korea fejlődésével, ahol már évtizedek óta erősen hanyatlik a gazdaság és társadalom.

Dél-Korea civilizációs, technológiai és gazdasági ugrása annak a jele, hogy ápolja a humanizmust. Egy állam számára az a legfontosabb, hogy az emberekre koncentráljon

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök interjújában nem zárta ki egy hasonló forgatókönyv megvalósulását Kelet-Ukrajnában. Hozzátette, Dél-Korea legnagyobb szövetségesei között ott van az Amerikai Egyesült Államok, amely nem hagyja, hogy Észak-Korea előnyre tegyen szert. Míg Dél-Korea gazdasága biztonságban van és virágzik, addig folyton ott lebeg a levegőben a veszélye egy észak-koreai támadásnak, legalábbis addig, míg a vezetés nem változik.

A koreai felállásról feltett kérdésre az elnök, aki korábban kifejtette, hogy Ukrajnát nem győzték le, így válaszolt:

Azt kérdezi, ez a szcenárió megtörténhet Ukrajnában? A válaszom az, hogy minden lehetséges.

Aztán így folytatta, félig-meddig visszavonva korábbi állítását:

Őszintén szólva, Ukrajna eltökélt abban, hogy erős biztonsági garanciákat szerezzen, például olyan Patriot rendszereket, amelyekkel Dél-Korea rendelkezik. Azonban az összehasonlítás Dél-Koreával korlátokba ütközik: Észak-Korea lakossága alig több mint 20 millió, míg Oroszországé meghaladja a 140 milliót. Nem lehet összehasonlítani ezeknek a fenyegetéseknek a mértékét. Az Oroszországból érkező fenyegetések ötször, hatszor, sőt akár tízszer is nagyobbak. A dél-koreai modell teljes másolata biztonsági szempontból valószínűleg nem illene Ukrajnához. Üzleti modellje viszont jó példaként szolgál.

Zelenszkij Kaja Kallast visszhangozta

Hszi Csin-ping vendégül látta a grandiózus pekingi katonai díszszemlén Észak-Korea vezetőjét, Kim Dzsongunt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is. Ahogy korábban megírtuk, Észak-Korea és Oroszország kapcsolatai az utóbbi években megerősödtek, ami részben az orosz hadsereg lőszeréhségével magyarázható. Emellett Észak-Korea katonák ezreit küldte a frontra az oroszok ellen harcolni. Észak-Koreának szüksége van egy Egyesült Államokkal szemben álló nagyhatalom támogatására.

A Pekingben demonstrált szövetség a Zelenszkijt támogató brüsszeli körökben megütközést keltett.